COMISSÃO DE VEREADORES VISITA ÁREAS QUE TERÃO ALTERAÇÕES NA LEI DE ZONEAMENTO

Presidente da CLJR se reúne nesta tarde com secretário de planejamento para esclarecer detalhes do projeto

A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, sob a presidência do Vereador João Miranda (PSD) verificou na manhã de hoje (8), in loco, algumas áreas na região do Jardim Bourbon. O intuito é esclarecer algumas dúvidas sobre o projeto de lei complementar 05/2019 que altera a Lei de Zoneamento do Município.

Os vereadores Elizeu Liberato (PR), Edson Narizão (PTB) e Anderson Andrade (PSC), relator da matéria, compuseram a equipe para averiguar a situação do local. Mesmo após a visita, ainda restam dúvidas. Antes de dar o parecer e liberar o projeto para votação em plenário, o Presidente da CLJR, Vereador João Miranda, ainda deve se reunir nesta tarde com Secretário Municipal de Planejamento, Elsidio Cavalcante.

O relator da matéria, Vereador Anderson Andrade, comentou sobre o motivo da visita. “Estávamos com uma grande preocupação em relação à questão ambiental, com a mudança de ZPP para ZR4, que seria a alteração de zona de preservação para zona de alta densidade (ZR4), em que é possível construir edificações com até 4 pavimentos. Ficamos mais tranquilos quando verificamos que estão respeitas as metragens de proteção da margem do Rio, conhecido como Rio Pé Feio”, explicou.

Outra mudança que o projeto deve contemplar é de uma construção antiga privada que deve ser demolida, uma vez que as obras começaram há mais de 20 anos e não terminaram. No local deverá ser edificada a sede da Associação dos Servidores Estaduais, com hospedagem, o que deve gerar emprego, renda e melhorias estruturais para a região.

(Com Câmara Foz)