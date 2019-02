COMISSÃO DE TURISMO DA ALEP FAZ A PRIMEIRA REUNIÃO NA SEGUNDA-FEIRA (25)

O deputado Soldado Fruet (PROS), novo presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), já convocou a primeira reunião do grupo de trabalho para segunda-feira (25), a partir das 10 horas

Ele destaca que a Comissão, formado por sete parlamentares, tem como competência promover e incentivar estudos relativos à política e sistema estadual de turismo.

“Vou trabalhar todos os assuntos relacionados ao turismo, tanto de Foz do Iguaçu, como de todas as regiões do Paraná. Estou muito feliz e honrado em poder contribuir diretamente em defesa dos interesses do turismo, principal fonte geradora de recursos para nossa região Oeste”, disse Soldado Fruet. Segundo o deputado, a Comissão vai intensificar o apoio aos pontos consolidados do turismo paranaense, como as Cataratas do Iguaçu, ao turismo de eventos e também às pequenas cidades de todos as regiões do Paraná que têm atrações turísticas peculiares e extremamente convidativas. “Por exemplo, em Foz do Iguaçu, as pessoas podem retornar à cidade e ainda conhecer outras atrações pouco exploradas na região Oeste Esta será uma das principais missões durante o nosso mandato”, afirmou. A reunião da Comissão de Turismo acontecerá na Sala de Reuniões, localizada no 3º andar do Prédio da Administração.

Composição

Além do deputado Soldado Fruet, fazem parta da Comissão de Turismo os seguintes parlamentares: Anibelli Neto (MDB), vice-presidente; Rodrigo Estacho (PV), Galo (PODE), Professor Lemos (PT), Cobra Repórter (PSD) e Maria Victória (PP), todos membros titulares. Como suplentes foram indicados os deputados Boca Aberta Junior (PROS), Nelson Justus (DEM), Soldado Adriano José (PV), Delegado Jacovós (PR), Luciana Rafagnin (PT), Francisco Bührer (PSD) e Cristina Silvestri (PPS).

Liderança

O deputado Soldado Fruet é líder do PROS na Assembleia e também integra, como titular, as Comissões do Mercosul e Assuntos Internacionais, Segurança Pública, Juventude e Defesa do Consumidor. Como suplente, o deputado faz parte das comissões de Fiscalização, Direitos Humanos e Cidadania, e de Revisão e Consolidação Legislativa. O deputado também foi nomeado membro das comissões de Segurança Pública, Defesa dos Direitos da Juventude, Comissão Mercosul e Assuntos Internacionais e Comissão de Defesa do Consumidor.

(Com ALEP)