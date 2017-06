COMISSÃO DE ESTUDOS DEVE AVALIAR OS CRÉDITOS DO MUNICÍPIO VISANDO A ARRECADAÇÃO POR MEIO DE COBRANÇA DIFERENCIADA

O Município de Foz do Iguaçu criou uma comissão de estudos de avaliação dos créditos tributários e não tributários para que seja possível diminuir e eliminar o número de processos parados, por meio de parcelamentos e cobrança diferenciada em prol da cidade e em prol do cidadão.

A comissão criada é composta por uma equipe técnica que deve trabalhar na avaliação de todos os processos tributários e não tributários, com representantes da Procuradoria Geral do Município (PGM), da Secretaria Municipal da Fazenda, do Instituto de Transportes de Foz (Foztrans) e da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

O decreto nº 25.641, de 13 de junho de 2017, foi divulgado no Diário Oficial com data de 19 de junho, onde conta entre os objetivos a identificação dos créditos já existentes para fim de redução da judicialização de conflitos e controvérsias por meio de transação judicial e extrajudicial.

Para a Assessora Técnica Especial, Danielle Magnabosco, a formalização da comissão e o consequente trabalho que a equipe irá desenvolver representa um grande passo para o Município. “Representa um avanço para a redução dos passivos financeiros, inclusive os que estão inscritos em dívida ativa, bem como os passivos já ajuizados mediante execução fiscal. Esse tipo de resolução entra em uma nova política de prevenção de solução pacífica de controvérsia, vinculada ao programa de gestão diferenciada das execuções fiscais do Conselho Nacional de Justiça. A Comissão objetiva estudar esses créditos para que, por meio da conciliação e da mediação, possam ser eliminados, em prol do Município e do cidadão, e é claro que isso refletirá também na diminuição dos processos ajuizados”, destaca Danielle.

Ainda segundo o decreto, a Comissão ficará com a responsabilidade de elaborar relatórios trimestrais sobre o andamento das reuniões realizadas pela equipe técnica, bem como sobre as conclusões a respeito dos atos administrativos quanto à redução dos passivos financeiros tributários, como também dos encargos públicos decorrentes das demandas administrativas e judiciais existentes, de transação judicial e extrajudicial.

Com PMFI