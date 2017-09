COMEÇA NESTA QUINTA-FEIRA (21) A PRIMEIRA CONFERÊNCIA DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL EM FOZ

O município de Foz do Iguaçu dá um passo importante com a primeira Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial, realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social. O local escolhido foi o Centro de Convivência Érico Veríssimo, que sediará os dois dias de evento, 21 e 22 de setembro. A abertura oficial está marcada para esta quinta-feira às 19h, seguida da leitura e aprovação do regimento e uma palestra magna com o tema título do evento: “O Brasil da década dos afrodescendentes. Reconhecimento, Justiça e Desenvolvimento”.

O Município está convidando toda a comunidade e representantes de vários segmentos sociais, de etnias, de entidades e Universidades, para participar do processo de construção de políticas públicas que valorizem e defendam os direitos de igualdade racial. Além da comunidade, convidada a acompanhar os debates, 120 participantes deverão participar de forma efetiva, sendo 40 observadores com direito à voz e 80 delegados (eleitos nas pré-conferências), com poder de decisão, voz e voto.

A organização lembra que as demais pessoas da comunidade interessadas no evento, que não fizeram a inscrição até o dia 12 de setembro, poderão apenas acompanhar a Conferência, sem a participação efetiva na voz e no voto.

As 34 pré-conferências, realizadas para eleger os delegados e as propostas que serão debatidas na Conferência Municipal reuniram em torno de 800 pessoas num total. A Diretora de Políticas Transversais da Secretaria de Assistência Social do Município, Mazé Saad, disse que a Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial segue orientação nacional e será um importante momento de debate e construção no município. “Acreditamos que será uma oportunidade de promover discussões sobre todo este tema que ainda não havia espaço no Município e a expectativa é que concretizem debates muito ricos entre diferentes segmentos da sociedade”, disse a Diretora.

Eixos de debates

Serão alguns eixos de discussões: Eixo 1, de reconhecimento, com políticas afirmativas, participação popular,m educação básica, ensino superior, cultura e comunicação. No Eixo2, discussões sobre justiça: segurança pública, administração penitenciária, justiça, acesso à terra e à cidade e, direitos humanos. Eixo 3, de desenvolvimento: sobre trabalho, desenvolvimento social, juventude, esporte, turismo, meio ambiente e saúde. Outros Eixo de discussão é sobre discriminação múltipla ou agravada, lésbica, gays, bissexuais, travestis, transexuais, juventude e liberdade religiosa.

I Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial

Dias: 21 e 22 de setembro

Horário:

21/9 – Abertura oficial: 19h

22/9 – Credenciamento: 8h Composição da mesa e abertura dos trabalhos: 8h30

Local: Centro de Convivência Érico Veríssimo, Jardim São Paulo. Rua Jorge Sanwais, nº 4375

Com PMFI