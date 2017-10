COMEÇA AMANHÃ (6) 2ª CAVALGADA HISTÓRICA DE SANTOS DUMONT

Será realizada de 6 a 8 de outubro, a 2ª Cavalgada histórica em homenagem a visita de Santos Dumont ao Parque Nacional do Iguaçu, com dezenas de cavaleiros das cidades vizinhas a unidade de conservação. O trajeto terá a distância de 70 km. Os cavaleiros terão a oportunidade de cavalgar e contemplar o trajeto – De Serranópolis do Iguaçu a Foz do Iguaçu – pela Estrada Velha de Guarapuava margeando o Parque e Roteiros Turísticos Regionais.

As atividades começam na sexta, às 17 horas, com a recepção dos cavaleiros na cidade de Serranópolis do Iguaçu, no Campo do Guarani, na sequência, os participantes serão brindados com um jantar típico do município, o tradicional Leitão ao fogo de chão. No sábado pela manhã os cavaleiros tomam café às 7 horas e partem rumo a cidade de Santa Terezinha do Itaipu, onde planejam chegar às 18 horas.

No domingo os participantes tomam café ainda em Santa Terezinha do Itaipu e seguem a cavalgada rumo a Foz do Iguaçu. Os participantes esperam chegar às 12 horas na fronteira, mais precisamente na Capela Nossa Senhora de Fátima, na Avenida das Cataratas, na região do Centro de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu. No local os participantes irão organizar um churrasco de encerramento e confraternização.

Inspiração da cavalgada

Há 101 anos, Santos Dumont percorreu o trajeto das Cataratas do Iguaçu à capital do estado no lombo de um cavalo para pedir ao governador do Paraná, na época, Affonso Camargo, a desapropriação das terras e para tornar aquele lugar acessível a toda a humanidade.

O feito deste brasileiro colaborou para a criação do Parque Nacional do Iguaçu e proteção de uma riquíssima biodiversidade no entorno da unidade de conservação. Mais do que homenagear a contribuição de Santos Dumont para a região, os cavaleiros irão viver um pouco desta experiência de andar a cavalo pela antiga via, que teve um papel fundamental para o desenvolvimento regional.

O objetivo da cavalgada é aproximar os parceiros (gestores, entidades, prefeituras, moradores do entorno e sociedade) e discutir as questões ambientais e a importância da Unidade de Conservação. Especialmente mostrar os roteiros turísticos regionais, desenvolvidos pelos municípios e as potencialidades e seus diversos usos.

Realização

A 2ª Cavalgada histórica de Santos Dumont é uma realização do Instituto Conhecer para Conservar, Parque Nacional do Iguaçu e Fundação SOS Mata Atlântica. O evento conta com apoio da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, Prefeitura Municipal de Serranópolis do Iguaçu e 5ª Companhia de Polícia Ambiental – Força Verde.

O Instituto Conhecer para Conservar é uma ONG dos funcionários do Grupo Cataratas e atua em prol de ações socioambientais na região. O instituto trabalha com parcerias envolvidas na conservação para fomentar alternativas de emprego e renda no entorno do Parque, valorizando alternativas de baixo impacto como o turismo rural.

Programação da 2ª Cavalgada histórica de Santos Dumont

Largada: 6 de outubro

Local: Serranópolis do Iguaçu

Horário: 17 horas – Recepção aos Cavaleiros

Horário: 20 horas – jantar – leitão ao fogo de Chão

Horário: 20h30 – apresentação de tertúlia de música gaúcha e regional

7 de outubro

Local: Serranópolis do Iguaçu

Horário: 7 horas – café da manhã / saída da Cavalgada

Horário: 12 horas – almoço

Horário: 18 horas – chegada em Santa Terezinha de Itaipu – jantar

8 de outubro

Horário: 7 horas – café da manhã – saída da cavalgada – Santa Terezinha

Horário: 12 horas – almoço – Igreja – vizinha ao Parque das Aves

Horário: 16 horas – chegada em Foz do Iguaçu (Parque Nacional do Iguaçu)

Contato organização – Foz do Iguaçu

Pedro Fogaça – Parque Nacional do Iguaçu

(45) 8806-8857

cavalgadas@catarataspni.com.br

Secretaria Municipal de Agricultura de Foz do Iguaçu

(45) 3521-9000

Contato organização – Serranópolis

Prefeitura Municipal de Serranópolis

Lucas – Secretaria de Agricultura

(45) 3236-1122

agricultura@serranopolis.pr.gov.br

Com PMFI