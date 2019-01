COM VERBAS DE EMENDAS, INÊS WEIZEMANN ATENDE SETORES COMO SAÚDE, EDUCAÇÃO, LAZER E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Além das emendas individuais, vereadora participa de remanejamentos coletivos no orçamento deste ano

A saúde e a assistência social são algumas das prioridades da vereadora Inês Weizemann (PSD) na destinação de verbas das emendas impositivas ao orçamento municipal de 2019. Por lei, o Poder Executivo é obrigado a executar ao longo do ano as obras e serviços definidos pelos vereadores nestas emendas. Entre emendas individuais e coletivas, Inês Weizemann participa de 21 remanejamentos. Os recursos vão para reformas, melhorias, equipamentos e ampliação de serviços também em setores como educação, esporte e lazer. O destaque nas emendas coletivas é a garantia de verbas para diversas entidades assistenciais que desenvolvem ações fundamentais de amparo às famílias.

Confira a lista completa das emendas individuais e coletivas assinadas por Inês Weizemann

– R$ 86.042,15 para realização de reforma no centro de especialidades odontológicas e no laboratório de próteses da atenção básica.

– R$ 18 mil em contribuição para aquisição de conjunto de aparelhos e de placa orientativa para a instalação de Academia da Terceira Idade em frente à escola Municipal Cândido Portinari.

– R$ 10 mil destinados a reforma prevista nas quatro salas de aula do Nosso Canto – Centro de Adaptação Neurológica Total de Foz do Iguaçu, prevendo a troca das paredes e do assoalho.

– R$ 25 mil para aquisição de equipamentos de plástico e placa de orientação para a implantação de um parque infantil e um aparelho adaptado (balanço em nível) para crianças e adultos, no Jardim Santa Rosa.

– R$ 25 mil para aquisição de equipamentos de plástico e placa de orientação para a implantação de um parque infantil e um aparelho adaptado (balanço em nível) para crianças e adultos, no Jardim Curitibano.

– R$ 25 mil para aquisição de equipamentos de plástico e placa de orientação para a implantação de um parque infantil e um aparelho adaptado (balanço em nível) para crianças e adultos, no Jardim Petrópolis.

– R$ 18 mil para aquisição de conjunto de aparelhos e de placa orientativa para a instalação de Academia da Terceira Idade em frente à escola Municipal Cândido Portinari, no Jardim Petrópolis.

– R$ 44.042,15 destinados a construção de estacionamento público com 16 vagas para veículos em imóvel do município, em frente ao Colégio Estadual Professor Mariano Camilo Paganoto e à Escola Municipal Cândido Portinari.

– R$ 10 mil para despesas correntes de energia elétrica e água do Centro de Atenção Integral ao Adolescente.

(Emenda coletiva – Inês Weizemann e João Miranda)

– R$ 40 mil destinados ao Centro de Atenção Integral ao Adolescente para reforma geral em sua sede.

(Emenda coletiva – Inês Weizemann, Nanci Rafagnin Andreola e João Miranda)

– R$ 50 mil em contribuição à entidade Centro de Atenção Integral ao Adolescente, para aquisição de equipamentos desportivos, escritório, informática e pedagógico.

(Emenda coletiva – João Miranda, Inês Weizemann, Nanci Rafagnin Andreola, Rosane Bonho e Elizeu Liberato)

– R$ 40 mil em contribuição à Casa Família Maria Porta do Céu para a contratação de convênio para a prestação de serviços na assistência psicológica especializada para crianças e adolescentes acolhidos, e aquisição de material de consumo e custeio da instituição.

(Emenda coletiva – Celino Fertrin e Inês Weizemann)

– R$ 85 mil para aquisição de um veículo com câmbio automático, de equipamentos e de materiais de serviço para atender exclusivamente à equipe que trabalha no setor de combate e prevenção da Tuberculose, junto à Secretaria Municipal da Saúde.

(Emenda coletiva – Inês Weizemann e Jeferson Brayner)

– R$ 442.083,30 para reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do bairro Morumbi III.

(Emenda coletiva – Inês Weizemann, Marcio Rosa, Anderson Andrade, Beni Rodrigues, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Celino Fertrin, Jeferson Brayner e Marcelinho Moura)

– R$ 66 mil para um veículo para transportar atletas e técnicos. Ressalta-se que o valor total do projeto é de aproximadamente R$ 148.000,00, sendo que a diferença será aportada pela própria Secretaria de Esportes e Lazer.

(Emenda coletiva – Anderson Andrade, Elizeu Liberato, Marcelinho Moura, João Miranda, João Sabino, Beni Rodrigues, Celino Fertrin e Inês Weizemann)

– R$ 388 mil em contribuição para reforma e ampliação da sede da entidade Núcleo Criança de Valor. A casa onde é a sede do NCV é antiga e possui apenas dois banheiros para a utilização de todos os funcionários, inscritos, voluntários e visitantes. A equipe técnica também não possui uma sala para atendimento. Diante disso, necessita adequar a estrutura física para que todos possam ter um atendimento digno e uma estrutura física melhor.

(Emenda coletiva – Anderson Andrade, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Jeferson Brayner, Celino Fertrin, João Miranda, João Sabino, Rogério Quadros, Beni Rodrigues, Marcio Rosa, Nanci Rafagnin Andreola, Marcelinho Moura e Inês Weizemann)

– R$ 62 mil para contratação de educador físico e assistente social para a entidade Núcleo Criança de Valor.

(Emenda coletiva – Anderson Andrade, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Jeferson Brayner, Celino Fertrin, João Miranda, João Sabino, Rogério Quadros, Beni Rodrigues, Marcio Rosa, Nanci Rafagnin Andreola, Marcelinho Moura e Inês Weizemann)

– R$ 862.126,45 em contribuição a Comunidade Sagrada Família Dom Olívio Aurélio Fazza para aquisição de equipamentos e material permanente para a manutenção de projetos desenvolvidos na entidade.

(Emenda coletiva – Marcio Rosa, Celino Fertrin, Rosane Bonho, Beni Rodrigues, Elizeu Liberato, Anderson Andrade, Marcelino Moura, Protetor Jorge, Nanci Rafagnin Andreola, Jeferson Brayner e Inês Weizemann)

– R$ 145 mil em contribuição à Associação dos Diabéticos de Foz do Iguaçu – ADIFI para manutenção e aquisição de equipamentos.

(Emenda coletiva – Rosane Bonho, Anderson Andrade, Beni Rodrigues, Celino Fertrin, Elizeu Liberato, Inês Weizemann, Marcelinho Moura e Marcio Rosa)

– R$ 1,65 milhão para aquisição de 15 kits de equipamentos para a Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

(Emenda coletiva – Rosane Bonho, Andrade Anderson, Beni Rodrigues, Rogério Quadros, Celino Fertrin, Jeferson Brayner, Elizeu Liberato, Inês Weizemann, João Miranda, João Sabino, Kako, Marcelinho Moura e Nanci Rafagnin Andreola)

– R$ 300 mil destinados à construção de alojamentos na pista de atletismo do Ginásio de Esportes Costa Cavalcante. A construção do alojamento é uma demanda da comunidade esportiva que visa aumentar as competições no município.

(Emenda coletiva – Celino Fertrin, Anderson Andrade, Jeferson Brayner, Elizeu Liberato, Inês Weizemann, Beni Rodrigues, João Sabino, Nanci Rafagnin Andreola, Rosane Bonho e Marcelinho Moura)

(Com CMFI)