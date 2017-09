Com recursos do Estado, 173 municípios investirão R$ 50 milhões

Coleta seletiva de lixo, obras de infraestrutura urbana, compra de maquinário pesado para melhoria de estradas rurais, material e espaço para a prática de esporte e equipamentos. Esses são alguns dos investimentos que 173 municípios farão com R$ 50 milhões repassados pelo Governo do Estado.

Os convênios foram assinados pelo governador Beto Richa nesta terça-feira (19), em encontro com os prefeitos no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Do valor total, R$ 38,8 milhões são a fundo perdido, sendo que R$ 23,2 milhões foram destinados para transporte e coletiva seletiva de lixo. Outros R$ 11,2 milhões são de financiamentos.

Richa destacou que o apoio aos municípios é uma diretriz de governo e lembrou que a cada semana reúne-se com grupos de prefeitos para liberar novos recursos. “Consolidamos e estreitamos a boa relação do Governo do Estado e as prefeituras. Entendemos que são nas cidades que as pessoas vivem e é onde precisamos investir para garantir o bem-estar social a todas as famílias paranaenses”, afirmou.

O caráter municipalista do governo, afirmou Richa, é também fortalecido pelas visitas regulares às cidades. Ele lembrou que foi o primeiro governador a percorrer todos os 399 municípios do Paraná em um único mandato. “A melhor forma de conhecer a realidade de um município é ir ao local. Cada cidade tem uma demanda diferente e, por isso, personalizamos as ações de acordo com as necessidades de cada uma”, declarou.

O chefe da Casa Civil Valdir Rossoni informou que o Governo tem cerca de 1.500 projetos de prefeituras aguardando documentação para liberar novos recursos. “Agilizem, busquem informações para que seus projetos sejam aprovados o mais breve possível. O Governo do Estado têm os recursos, mas é preciso que os prefeitos façam sua parte”, enfatizou.

Os prefeitos dos municípios que assinaram convênios destacaram a parceria e o apoio oferecido pelo Governo do Estado para o desenvolvimento das cidades. No mesmo encontro foram autorizados editais de licitação de obras em 12 municípios, no valor de R$ 7,97 milhões.

MELHORIAS – Os convênios com o Instituto das Águas do Paraná somam R$ 23,2 milhões. Os municípios usarão os recursos para compra de equipamentos e construção de barracões para a coleta seletiva do lixo e de carrinho e lixeira para limpeza das cidades. Com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano foram assinados convênios com 28 municípios para obras de melhoria urbana e aquisição de veículos e equipamentos rodoviários. O total chega a R$ 13,2 milhões.

Com a Secretaria do Esporte e do Turismo são convênios com 44 municípios, somando R$ 1,35 milhão para material esportivo e instalação de mini-arenas. Sete cidades firmaram convênios com a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento para a compra de veículos e equipamentos utilizados na melhoria de estradas rurais e para o incentivo da produção agrícola. Foram destinados R$ 835 mil.

FINANCIAMENTOS – Os municípios de Balsa Nova e Cascavel (pavimentação), Doutor Camargo (recapeamento asfáltico e limpeza de vias), Palmital (compra de equipamentos) e Porto Barreiro (recapeamento sobre pedras) farão investimentos com recursos financiados pelo Governo do Estado.

PRESENÇAS – Acompanharam a solenidade o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano; os secretários de João Carlos Ortega (Desenvolvimento Urbano); Artagão Junior (Justiça, Trabalho e Direitos Humanos); João Carlos Gomes (Ciência, Tecnologia e Ensino Superior); Edgar Bueno (Assuntos Estratégicos); o presidente do Instituto das Águas, Iran Rezende; e os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli, líder do governo na Assembleia Legislativa, Tiago Amaral, Gilson de Souza, Stephanes Junior, Cristina Silvestri, Paulo Litro, Pedro Lupion, Élio Rush, Cláudia Pereira, André Bueno, José Carlos Schiavinato, Bernardo Ribas Carli, Marcio Nunes, Guto Silva, Márcio Paulik, Nelson Justos, Hussein Bakri, Maria Victória e Missionário Ricardo Arruda.



Parceria ajuda a transformar as cidades, dizem prefeitos

Assis Chateaubriand recebeu do governo R$ 5 milhões para investir na pavimentação dos bairros Mini Parque Industrial e Jardim Araça. “Este convênio finaliza 40 anos de espera da população por estas benfeitorias. Somamos quase R$ 40 milhões em parcerias com o Governo do Estado e vemos a transformação acontecer em nosso município”, garantiu o prefeito Marcel Micheletto.

O município de União da Vitória assinou convênio a fundo perdido no valor de R$ 410 mil para compra de dois caminhões. “Enquanto muitos estados brasileiros passam por dificuldade, o Governo do Paraná prova que com responsabilidade é possível fazer uma administração que auxilie os municípios”, disse o prefeito Santin Roveda.

Laranjeiras do Sul vai investir em equipamentos para triagem e separação de materiais e, com isso, estruturar de vez a coleta seletiva na cidade. “Já virou rotina para nós vir ao Palácio do Iguaçu assinar convênios e receber recursos”, disse o prefeito Berto Silva.

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, afirmou que o diálogo entre governo e prefeituras é constante e que isso reflete em mais desenvolvimento para as cidades. “O Governo do Estado está sempre disposto a ouvir e discutir com os prefeitos as necessidades dos municípios. A cada semana temos ações positivas, porque estamos em estado na contramão da situação financeira do Brasil”, declarou Paranhos. Ele assinou convênio de R$ 7 milhões para pavimentação da Avenida Tito Muffato que recebe o fluxo de veículos das Universidades.

Com AEN