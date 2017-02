COM PM EM GREVE, ES TEM AUMENTO DE VIOLÊNCIA E PEDE AJUDA DO EXÉRCITO

Reivindicando reajuste salarial e pagamento de benefícios, a Polícia Militar do Espírito Santo entrou em greve na sexta-feira (3), o que casou uma onda de violência na Grande Vitória durante o fim de semana.

O governador em exercício, César Colnago, conversou nesta segunda (6) com o presidente Michel Temer e solicitou o envio das Forças Armadas para ajudar no policiamento das ruas.

Paulo Hartung (PMDB), governador do Estado, está de licença médica depois de retirar um tumor localizado na bexiga na sexta. Colnago, que assumiu interinamente o comando do Estado pela quinta vez, fica na função até o próximo dia 12. A transmissão do cargo foi realizada na residência oficial do governo (Resof), na Praia da Costa, em Vila Velha, neste domingo (5).

O secretário da Segurança Pública do Espírito Santo, André Garcia, afirmou nesta segunda (6) que o o coronel Laércio Oliveira deixou o comando da PM no Estado sendo substituído pelo Nilton Rodrigues.

“Ele assume o comando com amissão de restabelecer a ordem e a disciplina e de continuar conversando com policiais, mas com a premissa fundamental de colocar policiamento na rua. Usar todos os meios possíveis para policiamento das ruas capixabas”, disse Garcia.

O protesto impede a saída de carros e a realização de patrulhamento nas cidades. O secretário disse ainda que a Justiça declarou a greve como ilegal e determinou que os manifestantes liberem as entradas dos quartéis. A falta de cumprimento da decisão acarretará multa de R$ 100 mil por dia.

CRISE NO FUNCIONALISMO

Para enfrentar a crise no funcionalismo, o governo do Espírito Santo decidiu realizar ajuste nas contas públicas em vez de pedir ajuda da União para arcar com o salário do funcionalismo.

Hartung diz ser contra a negociação da dívida dos Estados com a União. “Sabia que não resolveria“, diz. “O problema não é a dívida, e sim os gastos com a folha de pessoal e com os inativos, que aumentaram em descompasso com a receita.”

O governador capixaba diz que corta despesas desde que assumiu, em 2015. Há dois anos o funcionalismo não tem aumento. O Espírito Santo saiu, assim, de deficit primário (receitas menos despesas antes do pagamento de juros) bilionário em 2013 e 2014 para superavit em 2015.

VITÓRIA

A falta de segurança nas ruas fez com que a Prefeitura de Vitória suspendesse as aulas nas unidades da rede municipal, além do expediente nas repartições municipais e do atendimento em todas as unidades de saúde da capital.

“Para segurança dos servidores, população e das famílias, peço a compreensão de todos pois estamos suspendendo as atividades da PMV, no dia de hoje (6), exceto o trabalho nos dois pronto atendimentos, que terão o apoio da Guarda Municipal. Pedimos para que as pessoas se mantenham conectadas aos comunicados oficiais dos poderes públicos nesta segunda“, disse o prefeito de Vitória, Luciano Rezende.

Neste domingo (5), Rezende conversou com Raul Jungmann (Defesa) para pedir celeridade e apoio do governo federal para o envio das Forças Armadas.

A administração municipal informou que a vacinação contra a febre amarela está temporariamente suspensa até o fim do protesto dos familiares de policiais militares. Já o atendimento nos pronto-atendimentos da Praia do Suá e São Pedro continua normal neste início de semana.

Com Folha