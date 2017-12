COM PEDIDO PARA NÃO SE “ACOVARDAR”, BOBATO É CONVOCADO PELA CÂMARA PARA SE EXPLICAR

Após pesadas críticas que fez nas redes sociais, contra o Projeto Lei que proíbe o ensino de Ideologia de Gênero para crianças nas escolas municipais, tentando até desqualificar Audiência Pública para discutir o assunto na Câmara, Nilton Bobato (PCdoB) terá que se explicar no Legislativo

Nilton Bobato (PCdoB), vice-prefeito de Foz do Iguaçu

Nesta terça-feira (28) pela manhã, a Câmara de Vereadores aprovou um requerimento, por 9 votos a favor e 5 contra, solicitando que o vice-prefeito, Nilton Bobato, compareça na próxima sessão ordinária do Legislativo para explicar o texto que postou nas redes sociais sobre o projeto de Lei que proíbe o ensino da ideologia de gênero nas escolas do município.

O autor do projeto, o médico e vereador Dr. Brito, ao argumentar o requerimento de convocação do vice-prefeito, também de sua autoria, desafiou: “Que o senhor Nilton Bobato venha aqui, na próxima sessão ordinária, para que ele tenha a oportunidade de se expressar democraticamente, e deixe de se acovardar falando pelas redes sociais, contando um monte de mentiras”.

Vereador Dr Brito, presidente do Patriota/Foz

Os vereadores também aprovaram, por 8 votos a favor e 6 contra, outro requerimento convocando o secretário de Educação de Foz do Iguaçu, Fernando Ferreira Souza Lima, para dar explicações de suas declarações nas redes sociais sobre o mesmo assunto.

“O vice-prefeito comunista desrespeitou o Legislativo, ao tentar desqualificar a aprovação, por unanimidade, da Audiência Pública para debater nosso proposta de proibição de ensino de ideologia de gênero para as crianças de nossas escolas e insultou, além deste edil, os outros onze vereadores da Casa de Leis dos iguaçuenses que são co-proponentes de nossa proposta (contra a Ideologia de Gênero nas escolas). ‘Bobato já foi voto vencido’ nesta Câmara Municipal quando era vereador e aqui defendeu a Ideologia de Gênero. Pelo, visto, até hoje não se conformou. É melhor ele já ir se acostumando com derrotas…”., disse ao O IGUASSU, após a sessão desta terça-feira na Câmara de Foz, o vereador Dr Brito, que também é presidente do Patriota/Foz, partido que lançou a pré-candidatura de Jair Bolsonaro a presidência no ano que vem..

(Com Vinícius Ferreira – Blog Não Viu)