COM OU SEM FESTA, CARNAVAL MOVIMENTA ECONOMIA DO PARANÁ

Enquanto alguns municípios, principalmente do Litoral do Estado, atraem foliões com desfiles de rua, shows e trios elétricos, outros apostam nas belezas naturais e turismo de aventura para conquistar visitantes nesta época

O Governo do Estado criou uma campanha publicitária divulgando os destinos mais tradicionais do Estado, com opções para quem gosta da folia ou prefere aproveitar o feriado curtindo a natureza. Os atrativos e informações turísticas do Estado estão disponíveis no site www.viajeparana.com.

Confira a programação de carnaval e atrações nas cidades paranaenses:

Tibagi

Mesmo com corte de quase R$ 300 mil na verba para a festa deste ano, que resultou no cancelamento do tradicional desfile de rua, a Prefeitura de Tibagi, nos Campos Gerais, espera manter a média de público de 10 mil pessoas por noite. Ou seja, 50 mil foliões desta sexta-feira (1º) até terça-feira (5), com o tema “Tibayork, a Broadway é aqui”.

A atração principal será o Desfile do Corso, no domingo. O desfile de carros decorados acontece desde o primeiro Carnaval na cidade, há 109 anos. Para incentivar a participação, os valores dos prêmios foram aumentados para R$ 2,5 mil, R$ 2 mil e R$ 1,5 mil.

Como a programação atrai muitos turistas, os nove hotéis e pousadas da área urbana do município já estão praticamente lotados. A cidade conta também com opções de hospedagem nos oito estabelecimentos localizados na área rural e em campings.

Mas o Carnaval movimenta outros setores da economia local. Durante o dia, os turistas costumam aproveitar para conhecer a beleza natural da região e praticar esportes de aventura, como rafting, boiacross e rapel. Ano passado, na véspera do feriado, haviam sido feitas 50 reservas, este ano já foram 250.

Prudentópolis

Localizada a 205 quilômetros de Curitiba, na região Centro-Sul do Estado, Prudentópolis é considerado um grande atrativo turístico para quem deseja fugir das grandes festas e folias no feriado de Carnaval. Com mais de 100 quedas d’água catalogadas, o município é conhecido como Terra das Cachoeiras Gigantes.

O Salto São Francisco tem 196 metros de queda livre, equivalente a um prédio de 60 andares. É a maior cachoeira da Região Sul e a quinta maior do Brasil. Além da tranquilidade da natureza, comidas típicas e a cultura local são os chamarizes. Não é à toa que os cinco hotéis já estão com todos os apartamentos reservados.

Com forte colonização ucraniana, Prudentópolis também é um importante roteiro de turismo religioso e gastronômico. O município conta com cerca de 100 igrejas, metade delas construídas em estilo bizantino. A mais tradicional é a de São Josafat, que é a matriz das igrejas ucranianas do Brasil e está sendo restaurada com apoio da Copel e da Sanepar, por meio da Lei Rouanet.

Ela possui em seu interior um conjunto de artes sacras, com destaque para o Ikonostas, coleção de ícones de madeira representando a vida de Nossa Senhora e dos apóstolos. O púlpito, em forma de nave, representa a barca de São Pedro, ornada de bordados ucranianos, uma rede de pesca com peixes de madeira e, nos mastros, as cores da Ucrânia.

Paranaguá

Em Paranaguá, no Litoral do Estado, a expectativa da prefeitura é atrair uma média de 5 mil a 10 mil pessoas em cada uma das quatro noites da programação de Carnaval. Os desfiles das escolas de samba acontecerão no sábado, domingo e terça (campeões). Além de ser prestigiada pelos moradores dos bairros da cidade e de quem está nas praias paranaenses, a administração municipal espera receber muitos turistas, já que a procura por hospedagem nos hotéis tem sido grande.

Foz do Iguaçu

Destino turístico do Paraná mais visitado por estrangeiros, Foz do Iguaçu, no Oeste, tem nas Cataratas do Iguaçu seu principal atrativo. Além do complexo de 275 quedas que se estendem por quase cinco quilômetros do Rio Iguaçu, a cidade abriga a Hidrelétrica de Itaipu, a maior do mundo em geração de energia, o Parque das Aves e o Marco das 3 Fronteiras, na divisa do Brasil com Paraguai e Argentina. A cidade também tem folia. Com shows, escola de samba e concurso, o Carnafalls será aberto nesta sexta-feira (1º) e vai até terça (5).

Antonina

A população de Antonina, no Litoral, mais que dobra durante a folia. A cidade, que tem um dos carnavais mais tradicionais do Paraná, recebe cerca de 50 mil foliões nos cinco dias do feriado – o município tem quase 19 mil habitantes. O carnaval de Antonina é um dos mais antigos do País. Os primeiros registros da festa de momo na cidade são do final do século XIX.

Toda a comunidade se prepara para manter viva a tradição, que movimenta toda a cadeia turística da região e lota os hotéis e pousadas. Famílias inteiras se dedicam para criar as fantasias para os blocos folclóricos, como o Boi do Norte e o Boi Barroso. Também é tradicional os desfiles das Escadalosas (homens que se vestem de mulher para brincar o carnaval) e das Charmosas (drag queens).

A festa começa já nesta sexta-feira (1) e se estende até a terça-feira (5). As folias acontecem principalmente na Rua do Samba, a principal avenida da cidade, e contam com desfiles dos blocos, da escola de samba e de bonecos gigantes e bailes públicos animados pela Orquestra Filarmônica. A programação é gratuita.

Morretes

Para não concorrer com a vizinha Antonina, o Carnaval de Morretes é mais tranquilo, com apresentações de bandas de pagode na praça de alimentação montada em frente à prefeitura e uma área de baile próxima à estação ferroviária. Neste ano, a folia foi patrocinada integralmente por empresas e a prefeitura vai usar a verba do Carnaval para investir em equipamentos para a saúde.

Mesmo com uma programação pequena, a lotação dos cerca de 20 hotéis e pousadas da cidade histórica está praticamente completa. Os turistas aproveitam o feriado para visitar a cidade, conhecida pela gastronomia típica e pelas construções históricas.

Guaratuba

A programação carnavalesca de Guaratuba terá cinco noites de animação. Começa nesta sexta-feira, com shows do Namastê, Sr. Banana e Djambi. Sábado, domingo e segunda tem carnaval de rua na Av. 29 de Abril, com blocos, escola de samba e trio elétrico. Segunda é a vez da Bandinha de Guaratuba, às 15h, da Av. Ponta Grossa até a Praia Central. A programação completa está disponível no site http://portal.guaratuba.pr.gov.br/carnaval

Matinhos

Já em Matinhos, a abertura oficial acontece na noite desta sexta-feira. Sábado tem a Matimbanda Infantil na Praça Central, às 18h, e a Matimbanda na Avenida Atlântica, a partir das 21h. Domingo está programado o Carnaval do Mariscão, às 16h, na Rua Roque Vernalha, a Caiobanda Infantil, às 18h, na Praça de Caiobá, e a Caiobanda na Avenida Atlântica, às 21h. Na segunda, Carnaval Infantil dos Balneários, às 18h, na Praça da Praia Grande, e o Carnaval dos Balneários, a partir das 21h, na Avenida Beira-Mar, entre os balneários Solimar e Riviera.

(Com AEN)