COM O PDT, MAIA TEM O APOIO DE 12 PARTIDOS, ENTENDA O CENÁRIO NA CÂMARA

Partidos somam 283 deputados; Maia precisa de 257 votos; Oposição ainda está indefinida

A bancada do PDT na Câmara decidiu em reunião no Rio de Janeiro neste sábado (12,jan.2019) apoiar a reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ). A informação foi divulgada no Twitter pelo deputado federal Fábio Henrique (PDT-SE).

É o 1º apoio anunciado de 1 partido do chamado bloco de oposição sem o PT na Câmara. PSB e PC do B, as duas outras siglas do grupo, ainda não formalizaram 1 posicionamento para a disputa.

Rodrigo Maia (DEM-RJ) é o favorito na disputa. Com a oficialização do apoio do PDT, o demista já arrebanhou 12 siglas: PDT, PSD, PPS, PSDB, PSL, Pros, PR, DEM, PRB, PSC, Podemos e Solidariedade.

Juntos, os partidos que apoiam Maia somam 283 deputados; se PSB e PC do B decidirem pelo apoio, serão 327.

Os números já ultrapassam o total de votos necessários para a maioria absoluta, 257. Mas, como o voto é secreto, não há como garantir que todos os deputados acompanhem o posicionamento formal da bancada. Maia pode enfrentar dissidências dentro de partidos que o apoiam.

Saiba o tamanho das bancadas de cada partido em 2019.

Eleição ao comando da Câmara

Os votos na eleição para os cargos na Mesa Diretora na Câmara são secretos. Caso nenhum candidato consiga maioria absoluta (257 votos), será realizado 2º turno entre os 2 mais bem votados.

O 1º partido a anunciar apoio para que Maia continue no comando da Câmara foi o PSL, do presidente Jair Bolsonaro.

A decisão deu impulso para que outras siglas também embarcassem na sua tentativa de reeleição, como foi o caso do PRB, que abriu mão da candidatura de João Campos (GO) e decidiu se aliar ao demista.

No caso do Solidariedade, o presidente do partido, deputado federal Paulinho da Força (SP), disse, em nota, que Maia “já demonstrou sua capacidade de conciliar todas as vertentes e pode trazer uma tranquilidade para o momento em que passa a política brasileira”.

Apesar de ainda não terem fechado apoio de nenhuma sigla, outros postulantes vão disputar com Maia e apostam na conversa individual com deputados em vez de se aliar com partidos.

Saiba quem são os outros nomes que podem disputar o comando da Câmara m 2019:

ARTHUR LIRA (PP-AL)

Ainda não oficializado como candidato, o líder do PP na Câmara tenta aproveitar a insatisfação dos partidos do centrão e da oposição com a aliança de PSL e Maia.

Na 2ª feira, ele foi à Fortaleza conversar com os líderes do PDT, André Figueiredo, e da oposição, José Guimarães (PT).

JOÃO HENRIQUE CALDAS (PSB-AL)

JHC, como é conhecido, é o atual 3º secretário da Casa. A candidatura de JHC ao comando da Câmara é independente do PSB. Ele fez 1 acordo com a sigla que deu aval para candidatura, mas segue negociando apoio com outros candidatos.

CAPITÃO AUGUSTO (PR-SP)

Mesmo com o PR apoiando a reeleição de Maia, Capitão Augusto disse que vai tentar ser candidato. “Em um 2º turno entre eu e Rodrigo, eu tenho convicção que a maioria do PSL e do PR fiquem comigo”, afirmou.

KIM KATAGUIRI (DEM-SP)

Kim quer concorrer à presidência da Casa e pode disputar com seu colega de partido e atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

O demista tem 22 anos. A Constituição estabelece que, para assumir o Planalto, é preciso ter 35 anos. Como o presidente da Câmara está na linha de sucessão da Presidência da República, existe a dúvida sobre a legalidade.

MARCELO FREIXO (PSOL-RJ)

O deputado eleito tenta se firmar como candidato da oposição. O presidente do Psol, Juliano Medeiros, conversou com os presidentes nacionais do PT (Gleisi Hoffmann), PDT (Carlos Lupi) e PSB (Carlos Siqueira) sobre uma eventual aliança.

(Com Poder360)