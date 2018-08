COM MUDANÇAS NAS CHAPAS, PARANÁ TEM DEZ CANDIDATOS AO GOVERNO E 16 16 AO SENADO

Com mudanças nas chapas, o Paraná agora tem dez candidatos ao governo e 16 ao Senado Federal. Alguns candidatos mudaram os cargos que pretendem disputar e algumas chapas incluíram candidaturas, Nesta segunda-feira, 6, data em que as atas das convenções partidárias foram entregues ao Tribunal Regional Eleitoral, o PCO anunciou o lançamento da candidatura de Priscila Ebara ao governo do Estado, com Hallyson Hilário Coutinho na vice e Gilson Mezaroba ao Senado.

O PRTB, do candidato ao governo Geonísio Marinho, mudou o nome do vice. Agora será Eliceu Palmonari, também do PRTB. O partido Patriota lançou Roselaine Ferreira como candidata ao Senado Federal. Com as alterações na chapa do PRTB, PSL, Patriotas e PCO, são, até agora, dez candidatos ao governo do Paraná e 16 ao Senado.

As chapas com as alianças já estão definidas, mas o registro das candidaturas pode ser feito até o dia 15 de agosto no Tribunal Regional Eleitoral.

O deputado federal Fernando Francischini, do PSL, desistiu de concorrer ao Senado e será candidato a deputado estadual. Com os votos que pretende fazer, pode eleger uma bancada grande de apoiadores de Jair Bolsonaro, presidenciável da legenda, para a Assembleia Legislativa na votação proporcional. Até ontem (segunda), Francischini dizia que sairia ao Senado para garantir palanque para Bolsonaro.

Segundo Francischini, a desistência fará com que ele tenha mais tempo para coordenar a campanha pela Presidência. O PSL lançou o advogado e jornalista Ogier Buchi ao governo do Paraná, garantindo que Bolsonaro tenha espaço no Estado. Para o Senado, o partido indicou Ana Barroso.

Francischini é delegado da Polícia Federal e adota discurso radical, principalmente na área de segurança. Como vai pretende se eleger deputado estadual, vai ternar eleger o filho, Felipe Francischini, do mesmo partido, na Câmara Federal.

Outras mudanças ainda podem ocorrer. A deputada federal Christiane Yared, do PR, por exemplo, ainda quer se candidata ao Senado. A intenção teria sido vetada pelo partido dela, que faz parte da chapa de Ratinho Junior ao governo. Yared tenta com a Executiva Nacional um aval para lançar a candidatura ao Senado. Por enquanto, ela continua como candidata à reeleição na Câmara Federal.

Confira a lista atualizada dos candidatos no Paraná

Cida Borghetti (PP)

Chapa: PP/PSDB/PP/PSB/PTB/DEM/PROS/PMN e PMB

Vice: Coronel Malucelli (PMN)

Senado: Beto Richa (PSDB)

Senado: Alex Canziani (PTB)

Ratinho Junior (PSD)

Chapa: PSD/PSC/PRB/PR/PPS/PV/PHS/PODE/AVAN

Vice: Darci Piana (PSD)

Senado: Professor Oriovisto (PODE)

Senado: Renan da Mata (PSC)

João Arruda (MDB)

Vice: Eliana Cortez da Silva

Chapa: MDB/PDT/SD/PCdoB

Senado: Roberto Requião (MDB)

Senado: Nilton Friedritch (PDT)

Doutor Rosinha (PT)

Vice: Anaterra Viana (PT)

Senado: Mirian Gonçalves (PT)

Jorge Bernardi (REDE)

Chapa: REDE/DC/PPL

Senado: Flavio Arns (REDE)

Senado: Luiz Adão (DC)

Professor Piva (PSOL)

Chapa: PSOL/PCB

Senado: Rodrigo Tomazini (PSOL)

Senado: Jaqueceline Parmigiani (PSOL)

Ogier Buchi (PSL)

Chapa: PSL/PTC/PATRI

Vice: Caxias Ribas (PATRI)

Senado: Ana Barroso (PSL)

Senado: Roselaine Ferreira (PATRI)

Geonísio Marinho (PRTB)

Chapa: PRTB/PRP

Vice: Eliceu Palmonari (PRTB)

Senado: Rodrigo Reis (PRTB)

Senado: José Maria Boni (PRTB)

Professor Ivan Bernardo (PSTU)

Vice: Carminha Moreira (PSTU)

Priscila Ebara Guimarães (PCO)

Vice: Hallyson Hilário Coutinho (PCO)

Senado: Gilson Mezarobba (PCO)

(Com Bem Paraná)