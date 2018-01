COM EXCESSO DE ÁGUA, USINA DE ITAIPU ABRE AS TRÊS CALHAS DO VERTEDOURO

Vazão neste domingo (14) se aproximou de 6 milhões de litros de água por segundo, o equivalente ao volume de quatro Cataratas do Iguaçu; situação não ocorria desde junho de 2016.

Com o excesso de água no reservatório, a Usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, no Paraná, abriu as três calhas do vertedouro neste domingo (14).

Pela manhã, a vazão escoada se aproximou dos 6 milhões de litros por segundo, o equivalente ao volume de quatro Cataratas do Iguaçu.

A cena rara com as 14 comportas abertas não era registrada desde junho de 2016 e é resultado da grande quantidade de chuvas na Bacia do Rio Paraná, que compreende os estados do Paraná, São Paulo e Minas Gerais.

A direção da hidrelétrica reforça que o escoado pelo vertedouro é o excedente de água não usado na produção de energia, que já é 8,5% maior que o acumulado nas duas primeiras semanas de janeiro de 2017.

Desde o dia 1º, Itaipu produziu 4.181.704 megawatts-hora (MWh), contra os 3.862.829 MWh no mesmo período do ano passado.

Ainda segundo a binacional, um dos principais fatores que favorecem o aumento da produção de Itaipu, além da situação hidrológica, é a retomada do crescimento da economia no Brasil, que gera maior demanda por eletricidade, principalmente do setor industrial.

Para segunda-feira (15), a previsão é que apenas uma das três calhas permaneça aberta, o que vem ocorrendo desde o dia 30 de dezembro de 2017.

(Com G1)