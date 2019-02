COM EQUIPAMENTO TOSCO, GRAMPEARAM A VEREADORA INÊS

O equipamento não tem nada de hightech

Ao contrário: é um fio com a ponta desencapada e um fone na outra extremidade, que estava preso com fita crepe debaixo do tampo da mesa da vereadora Inês Weizemann.

Mas grampo é grampo. Significa escuta ilegal e é crime, previsto no Código Penal. A vereadora procurou os outros vereadores e a presidência da casa, pra pedir uma reunião sobre o assunto, logo após a sessão desta quinta-feira, 7.

Segundo a assessoria da vereadora, Inês não tinha intenção de expor a Câmara, mas alguém fotografou o “equipamento” e logo a foto estava nas redes sociais. A notícia se espalhou.

A vereadora Inês Weizemann procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência.

A delegada Araci Carmem Costa Vargas registrou um boletim preliminar por constrangimento ilegal e violação de domicílio e apreendeu o equipamento, que vai pra perícia, onde será verificada sua funcionalidade.

De acordo com a delegada, existe a suspeita de escuta ilegal, o que violaria o Artigo 146 do Código Penal.

Agora, a vereadora vai pedir à Presidência da Câmara que investigue também o vazamento da imagem compartilhada nesta quinta-feira, logo após a reunião fechada entre os vereadores, na qual ela mostrou o equipamento e pediu providências.

Nota da presidência

A respeito deste caso, a presidência da Câmara de Vereadores divulgou a seguinte nota:

Em referência ao divulgado pelo gabinete da vereadora Inês Weizemann, a Presidência da Câmara não recebeu reclamação formal sobre o caso. Havendo interesse da vereadora em formalizar, será aberta sindicância interna.

Também depende da vereadora registrar queixa na polícia e a Câmara se coloca inteiramente à disposição para colaborar nas investigações, inclusive cedendo imagens do circuito interno.

Antes de tudo, a polícia judiciária também deverá periciar a peça supostamente encontrada no gabinete da vereadora para certificar se é mesmo equipamento de captação de áudio, conforme se suspeitou.

(Com H2Foz)