COM EPIDEMIA DE VIOLÊNCIA, AMÉRICA LATINA ACEITA RECORDE DE MORTES

O acadêmico venezuelano radicado nos Estados Unidos Moisés Naím, ex-colunista da Folha, incendiou nesta quarta-feira (18) um monótono debate sobre o futuro da América Latina ao cunhar uma sinistra frase de efeito:

“A América Latina desenvolveu uma coexistência pacífica com a morte.”

De fato, o subcontinente mostra-se anestesiado mesmo ante o fato de que, com apenas 8% da população mundial, registra 31% das mortes ocorridas no planeta.

Naím acrescentou que há zonas em guerra que são mais perigosas que a América Latina, mas “nunca se fala nisso“.

O presidente paraguaio Horácio Cartes reforçou: “Na América Central, ocorrem mais homicídios do que no resto do mundo“.

Para comprovar que, de fato, há “uma coexistência pacífica com a morte“, a secretária-geral iberoamericana, Rebeca Grynspan, interferiu com a observação de que a maioria das mortes se dá por conflitos entre gangues.

É de fato assim, tanto no Brasil, como, por exemplo, em El Salvador, mas continuam sendo mortes e continuam sendo motivo de inquietação e medo para o conjunto da sociedade, não apenas para as gangues.

É o que demonstra, por exemplo, o acesso debate em andamento no Brasil a partir das revoltas nos presídios.

Naím soltou observação outra incômoda: os governos não vão conseguir, sozinhos, conter a epidemia. Pregou uma mobilização geral da sociedade, envolvendo todos os atores, de sindicatos à televisão, da igreja aos militares.

Gruynspan incluiu na equação o engajamento dos Estados Unidos, o que faz todo o sentido: é o maior consumidor de drogas do mundo –e o narcotráfico é o principal agente da carnificina, como disse o presidente Cartes. O mandatário paraguaio lembrou também que o narcotráfico é um problema transnacional, mas não é tratado como tal –o que significa que os governos nacionais, por mais esforços que façam, tendem a perder a batalha para a morte. Carnificina à parte, o debate sobre América Latina foi tão repetitivo que Naím ironizou: se voltássemos ao ano 2000, a agenda que estaríamos debatendo seria a mesma. De fato seria, envolvendo desigualdade, informalidade, produtividade, educação de má qualidade, desemprego. A novidade veio pela introdução do tema Venezuela, caro a dois dos debatedores, por serem venezuelanos (além de Naím, Ricardo Hausmann, da Kennedy School of Government). Mas também nesse capítulo há leniência, especialmente de parte dos governos latino-americanos, por mais que, para Naím, a Venezuela seja “um estado falido“. Acrescentou que o país fazia, com Hugo Chávez e agora com Nicolás Maduro, uma “coreografia democrática“, quando não passa de uma “moderna autocracia do século 21“.

Com Folha de São Paulo