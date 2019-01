COM EMENDAS COLETIVAS, VEREADORES GARANTEM R$ 8,8 MILHÕES EM OBRAS E SERVIÇO PARA A POPULAÇÃO

Confira a lista completa das emendas coletivas inseridas no orçamento do município neste ano

No orçamento do Município para este ano, os vereadores de Foz do Iguaçu asseguraram, por meio de emendas coletivas, R$ 8,8 milhões em obras e serviços que vão beneficiar a população. Ao todo são 44 emendas incluindo obras, equipamentos e serviços em setores como saúde, educação, assistência social, esportes, lazer e infraestrutura urbana.

Além disso, outras 68 emendas individuais impositivas também foram inseridas no orçamento de 2019, totalizando R$ 11,4 milhões (R$ 764.084,30 por vereador). O vereador Edson Narizão não apresentou emendas pois ao substituir Protetor Jorge o prazo já estava vencido.

Das emendas coletivas destacam-se valores como R$ 1,6 milhão para equipamentos destinados à UTI do Hospital Municipal, apoio financeiro para entidades assistenciais, reforma e ampliação da unidade básica de saúde do Morumbi III; construção de unidade básica de saúde no Profilurb I; e até reforço na dotação para implantação do Pronto Atendimento Infantil.

Confira a lista completa das emendas impositivas

R$ 230 mil para manutenção, reparos e reforma do campo do clube recreativo Grupo dos 14 – CRG 14 do Parque Imperatriz.

Vereadores: Anderson Andrade e Beni Rodrigues

R$ 199,8 mil para reforma e ampliação da sede da Associação um Chute para o Futuro.

Vereadores: Anderson Andrade, Beni Rodrigues, Celino Fertrin, João Sabino, Rosane Bonho e Elizeu Liberato.

R$ 66 mil como parte da aquisição de uma Van para a Secretaria Municipal de Esportes

Vereadores: Anderson de Andrade, Elizeu Liberato, Marcelinho Moura, João Miranda, João Sabino, Beni Rodrigues, Celino Fertrin e Inês Weizemann.

R$ 190 mil para manutenção das atividades e serviços de apoio administrativo da Secretaria Municipal de Trabalho, Juventude e Capacitação.

Vereadores: Anderson Andrade, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Marcelinho Moura, Jeferson Brayner, João Miranda, João Sabino, Rogério Quadros, Beni Rodrigues e Nanci Rafagnin Andreola.

R$ 388 mil para reforma e ampliação da sede da entidade Núcleo Criança de Valor.

Vereadores: Anderson Andrade, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Jeferson Brayner, Celino Fertrin, João Miranda, João Sabino, Rogério Quadros, Beni Rodrigues, Marcio Rosa, Nanci Rafagnin Andreola, Marcelinho Moura e Inês Weizemann.

R$ 62 mil para contratação de educador físico e assistente social para atender as demandas da entidade Núcleo Criança de Valor

Vereadores: Anderson Andrade, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Jeferson Brayner, Celino Fertrin, João Miranda, João Sabino, Rogério Quadros, Beni Rodrigues, Marcio Rosa, Nanci Rafagnin Andreola, Marcelinho Moura e Inês Weizemann.

R$ 50 mil para aquisição de semáforos

Vereadores: Celino Fertrin e Protetor Jorge.

R$ 159 mil para ajuda financeira à APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. O recurso será destinado para a aquisição de equipamentos.

Vereadores: Celino Fertrin, Anderson Andrade, Marcio Rosa, Elizeu Liberato, João Sabino e Beni Rodrigues.

R$ 115 mil em contribuição para a entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Foz do Iguaçu – APAE. O recurso será utilizado para reformas de banheiros, troca de portas, troca do piso no saguão e melhorias no entorno da escola.

Vereadores: Jeferson Brayner e Marcelinho Moura.

R$ 300 mil para construção de alojamentos no ginásio de esportes Costa Cavalcante

Vereadores: Celino Fertrin, Anderson Andrade, Jeferson Brayner, Elizeu Liberato, Inês Weizemann, Beni Rodrigues, João Sabino, Nanci Rafagnin Andreola, Rosane Bonho e Marcelinho Moura.

R$ 55 mil para aquisição de veículo para diretoria de segurança patrimonial da Guarda Municipal

Vereadores: Elizeu Liberato, Celino Fertrin e Protetor Jorge.

R$ 1,65 milhão para compra de equipamentos (kits) para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal Padre Germano Lauck

Vereador: Rosane Bonho, Andrade Anderson, Beni Rodrigues, Rogério Quadros, Celino Fertrin, Jeferson Brayner, Elizeu Liberato, Inês Weizemann, João Miranda, João Sabino, Kako, Marcelinho Moura e Nanci Rafagnin Andreola.

R$ 127 mil para reformas na sede do Centro de Controle de Zoonoses

Vereadores: Elizeu Liberato e Celino Fertrin.

R$ 85 mil para aquisição de veículo destinado ao programa de controle e tratamento da tuberculose

Vereadores: Inês Weizemann e Jeferson Brayner.

R$ 442 mil para reforma e ampliação da unidade básica de saúde do Morumbi III

Vereadores: Inês Weizemann, Marcio Rosa, Anderson Andrade, Beni Rodrigues, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Celino Fertrin, Jeferson Brayner e Marcelinho Moura.

R$ 257 mil para construção de unidade básica de saúde no Profilurb I

Vereadores: João Miranda e Protetor Jorge.

R$ 10 mil para aquisição de equipamentos e material permanente para a unidade básica de saúde do Portal da Foz

Vereadores: Celino Fertrin e Protetor Jorge.

R$ 862,1 mil para a Comunidade Sagrada Família Dom Olívio Aurélio Fazza

Vereadores: Marcio Rosa, Celino Fertrin, Rosane Bonho, Beni Rodrigues, Elizeu Liberato, Anderson Andrade, Marcelino Moura, Protetor Jorge, Nanci Rafagnin Andreola, Jeferson Brayner e Inês Weizemann.

R$ 450 mil para colaborar com o cumprimento dos Termos de Ajuste de Conduta – TACs relacionados às unidades básicas de saúde

Vereadores: Nanci Rafagnin Andreola, Marcelinho Moura e Jeferson Brayner.

R$ 117 mil como parte para implantação do Pronto Atendimento Infantil;

Vereadores: Nanci Rafagnin Andreola e Rosane Bonho.

R$ 156 mil para aquisição de Van a fim de implantar o Programa Consultório de Rua, que irá atender a população que reside nas ruas e que já foram cadastradas pela Assistência Social

Vereadores: Protetor Jorge, Celino Fertrin e João Miranda.

R$ 341,4 mil para aquisição de coleira repelente visando controlar e prevenir a transmissão de doença em cães como a leishmaniose

Vereadores: Protetor Jorge, Celino Fertrin, Elizeu Liberato, Jeferson Brayner, João Sabino, Marcelinho Moura e Marcio Rosa.

R$ 366,6 mil para o programa de castração de cães e gatos

Vereadores: Protetor Jorge, Elizeu Liberato e Marcio Rosa.

R$ 100 mil para aquisição de ração para esses animais abrigados.

Vereadores: Protetor Jorge, Celino Fertrin, Elizeu Liberato e Marcio Rosa.

R$ 60 mil a título de contribuição social para o Centro de Nutrição Infantil

Vereadores: Rosane Bonho e João Sabino.

R$ 280 mil em apoio à Associação Cristã de Deficientes Físicos – ACDD

Vereadores: Rosane Bonho, Anderson Andrade, Beni Rodrigues, Celino Fertrin, Elizeu Liberato, Jeferson Brayner e Rogério Quadros.

R$ 145 mil como contribuição à Associação dos Diabéticos de Foz Do Iguaçu – ADIFI

Vereadores: Rosane Bonho, Anderson Andrade, Beni Rodrigues, Celino Fertrin, Elizeu Liberato, Inês Weizemann, Marcelinho Moura e Marcio Rosa.

R$ 186 mil como contribuição à Associação Mãos para Servir

Vereadores: Elizeu Liberato, Marcio Rosa, Anderson Andrade, João Miranda, Rosane Bonho, Beni Rodrigues, João Sabino, Marcelinho Moura, Jeferson Brayner e Rogério Quadros.

R$ 40 mil em apoio financeiro para entidade Casa Família Maria Porta do Céu

Vereadores: Inês Weizemann e Celino Fertrin.

R$ 40 mil para instalação de parquinhos infantis;

Vereadores: Jeferson Brayner e Marcelinho Moura.

R$ 10 mil em contribuição para o CAIA – Centro de Atenção Integral ao Adolescente

Vereadores: João Miranda e Inês Weizemann.

R$ 40 mil para reformas no CAIA – Centro de Atenção Integral ao Adolescente

Vereadores: João Miranda, Inês Weizemann e Nanci Rafagnin Andreola.

R$ 50 mil para despesas e aquisição de material para o CAIA – Centro de Atenção Integral ao Adolescente

Vereadores: João Miranda, Inês Weizemann, Nanci Rafagnin Andreola, Rosane Bonho e Elizeu Liberato.

R$ 200 mil para campo de futebol no Porto Meira (esquina da Rua Água Marinha com a Rua Tambaqui)

Vereadores: João Miranda e Marcelinho Moura.

R$ 35 mil em reforço para promoção e difusão cultural

Vereadores: Marcelinho Moura e João Sabino.

R$ 50 mil destinados ao Projeto Oficinas Culturais Mostra da Cidadania

Vereadores: Nanci Rafagnin Andreola, Beni Rodrigues, Anderson Andrade, Rogério Quadros, Marcelinho Moura, João Sabino, João Miranda e Elizeu Liberato.

R$ 101,1 mil de reforço para o projeto Pista de Arrancada

Vereadores: Marcelino Moura, Anderson Andrade, Beni Rodrigues e Elizeu Liberato.

R$ 215 mil para a Associação Rainha da Paz e Projeto Esperança e Vida

Vereadores: Marcelinho Moura, Celino Fertrin, Rosane Bonho, Beni Rodrigues, Nanci Rafagnin Androla, Elizeu Liberato, Anderson Andrade, Marcio Rosa, Rogério Quadros, Jeferson Brayner e João Miranda.

R$ 156 mil para Associação Cultural e Turística Catedral – ACTC

Vereadores: Marcio Rosa, Celino Fertrin e João Sabino.

R$ 16 mil para pequenas reformas na Escola Suzana Balen, no Jardim Califórnia

Vereadores: Marcio Rosa, Elizeu Liberato e Celino Fertrin.

R$ 52 mil para ampliação da Escola Municipal Brigadeiro Antônio Sampaio, no Alto da Boa Vista

Vereadores: Marcio Rosa, Celino Fertrin, Protetor Jorge e João Sabino.

R$ 295 mil em apoio ao Projeto Escola de Pais – Um Olhar para o Futuro Aldeias Infantis SOS Brasil

Vereadores: Nanci Rafagnin Andreola, Marcio Rosa, Anderson Andrade, Rogério Quadros, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Beni Rodrigues, Celino Fertrin e Marcelinho Moura.

R$ 35 mil como contribuição ao projeto Aprendendo a Viver, do Jardim Três Bandeiras

Vereadores: Nanci Rafagnin Andreola e João Sabino.

R$ 40 mil ao Projeto do Centro de Apoio à Família – CAF – da Associação Proteção a Maternidade e a Infância- APMI.

Vereadores: Nanci Rafagnin Andreola e Rogério Quadros

(Com CMFI)