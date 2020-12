“Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus” (Filipenses 3:13-14)

Final de ano sempre é um momento de comemorações, mas tem vezes que nem sempre é assim. Para muitos, pensar no próximo ano pode causar desânimo: ‘tanto faz todos os anos são iguais’. Nem todos reagem da mesma maneira com a expectativa de um novo ano.

A melhor maneira de quebrar o desânimo é se abrindo com Deus. Não há nada melhor do que abrir o coração, expor suas expectativas antes do “virar do ano”. Deus é misericordioso para nos ouvir e quer que justamente que façamos isso. Só o Espírito Santo é capaz de nos acalmar e de nos confortar. Permita-se ser confortado pelo Espírito Santo!

Seja sincero consigo e reconheça o quanto Deus fez na sua vida. Estimular um coração grato nos tira o peso da cobrança. Estar vivo é uma dádiva de Deus e o ano novo é uma oportunidade para realizar grande coisas no Senhor. Neste ano faça diferente, faça uma aliança sincera com Deus.

Com Cristo, e em Cristo, todo ano é um ano novo! O melhor não ficou no passado, o melhor está por vir. Deixe para trás o que ficou para trás, não use o passado como referência para bloquear o seu futuro. Seu futuro pertence a Deus, tudo o que Ele preparou para vai glorificar o Seu nome e nos fazer bem.

Prepare o seu coração para viver o novo

– Fale com Deus, coloque nas mãos dele sua angústia e ansiedade. A oração nos ajuda como uma válvula de escape e Deus quer nos ouvir. Falemos com Ele.

– Leia a palavra de Deus e veja as suas promessas. Deus prometeu grandes coisas para quem anda segundo a sua Palavra. Continue firme e perseverante, este ano pode ser o ano do favor de Deus na sua vida.

– Não condene o seu futuro com palavras de murmuração. Antes, profetize com boas palavras.

OREMOS: