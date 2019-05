COM APOIO DE BOLSONARO, ABERTURA DE ESTRADA NO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU GANHA FORÇA

Em sua rápida visita à região Oeste do Paraná na quinta-feira (23), o presidente Jair Bolsonaro deu ao projeto de abertura da Estrada do Colono o apoio que pode ser fundamental para sua aprovação

A declaração veio após o presidente ter dado uma carona no avião presidencial ao deputado Nelsi Coguetto, o Vermelho (PSD), autor da proposta mais recente que tenta reabrir a estrada que rasga 17 quilômetros de mata dentro do Parque Nacional do Iguaçu. A caminho de Cascavel, Vermelho convenceu Bolsonaro.

“Na ida [a Cascavel] foram meia dúzia de parlamentares conosco, entre eles o deputado Vermelho. E foi tratado da Estrada Parque Caminho do Colono, que fica dentro do Parque Nacional do Iguaçu […] Da nossa parte já conversamos com o ministro Ricardo Salles [Meio Ambiente] e tem também a questão da licença estadual que parece estar bem adiantada lá com o governador Ratinho Junior. Então, se Deus quiser, brevemente teremos essa estrada aberta”, afirmou o presidente em um vídeo gravado após a visita ao Paraná.

Como a reabertura da estrada precisa de aprovação do Congresso Nacional, o apoio de Bolsonaro deve ajudar a tramitação da proposta, que já foi aprovada pela comissão de Viação e Transportes da Câmara e aguarda análise da Comissão de Meio Ambiente. Se aprovado no colegiado, o texto vai direto ao Senado, sem a necessidade de apreciação em plenário porque tramita nas comissões em caráter terminativo.

Em entrevista à Rádio Cultura, de Foz do Iguaçu, Vermelho deu detalhes sobre a conversa com o presidente.

“Foi uma boa conversa. Eu levei um material, mostrei ao presidente durante o voo a questão histórica da Estrada do Colono, da sua existência antes do Parque Nacional. Comparei a estrada com outras e o presidente foi aos poucos assimilando bem essa ideia, essa conversa. Tive a oportunidade de ter outros colegas que ajudaram no convencimento. E foi rápido. O presidente entendeu e disse que era a favor desde houvesse a preservação do meio ambiente”, disse Vermelho.

Desde que a Estrada do Colono foi fechada, há 16 anos, foram feitas diversas tentativas de reabertura por via judicial e legislativa. Na Câmara, o ex-deputado Assis do Couto protocolou na legislatura anterior proposta semelhante à de Vermelho: a alteração do Sistema Nacional de Unidades de Conservação para a criar o conceito de estrada-parque.

A proposta anterior não prosperou, mas com o apoio de Bolsonaro e do senador Alvaro Dias (Podemos), que deverá apadrinhar a proposta assim que ela for aprovada na Câmara, a abertura da estrada, que hoje já está quase toda tomada pela mata que se regenerou nos último 16 anos, tem maior possibilidade de ser aprovada no Congresso Nacional.

(Com Gazeta do Povo)