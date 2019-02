COM A ASSEMBLEIA LOTADA, DEPUTADOS ELEITOS PARA A 19ª LEGISLATURA TOMARAM POSSE NESTA SEXTA-FEITA

Com a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) lotada por prefeitos, vereadores, autoridades dos três Poderes e convidados, tomaram posse na tarde desta sexta-feira (1º)

Os 54 deputados estaduais eleitos para a 19ª Legislatura, em conformidade com o que prevê o art. 61, § 3º da Constituição Estadual, bem como o art. 4º e parágrafos do Regimento Interno do Legislativo. A sessão que instalou oficialmente a Legislatura foi presidida pelo deputado Ademar Traiano (PSDB), que conduziu a Casa na última Legislatura.

O ato solene contou om a presença de inúmeras autoridades, como o governador Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD); o vice-governador , Darci Piana; o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Renato Braga Bettega; o presidente eleito do Tribunal de Justiça, desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira; o procurador-geral de Justiça, Ivonei Sfoggia; o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, representando o prefeito, Rafael Greca (PMN); o comandante da 5ª Divisão de Exército, general de Divisão Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva; o reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca; o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Gilberto Ferreira; o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Nestor Baptista,

Além dessas autoridades, compuseram a Mesa de Honra dos trabalhos o 1º secretário da Casa na 18ª Legislatura, deputado Plauto Miró Guimarães (DEM) e o 2º secretário, deputado Jonas Guimarães (PSB).

O governador Carlos Massa Ratinho Júnior disse que se sentida especialmente feliz por participar do histórico evento da posse dos novos deputados, lembrando que a Assembleia Legislativa, mantendo sua independência e tendo um trabalho próximo com o Poder Executivo e com sua agenda pelo Paraná, era uma instituição fundamental para consolidar o esse trabalho em benefício dos paranaenses.

Durante a sessão preparatória o deputado Plauto Miró proclamou a relação dos eleitos em outubro do ano passado. Em seguida o deputado Ademar Traiano convocou-os a prestar o compromisso solene ratificando, um a um, em pé e segundo ordem alfabética, com a afirmação “Assim o prometo”, a declaração lida pelo presidente, com o seguinte teor: “Prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado do Paraná e observar as Leis desempenhando lealmente o mandato que me foi confiado pelo povo paranaense e promover o bem do meu Estado”.

Dentre os 54 parlamentares empossados, 20 foram eleitos para seu primeiro mandato no Legislativo estadual; 33 foram reconduzidos e a deputada Luciana Rafagnin (PT) está voltando após um hiato de quatro anos. Finda a prestação de compromisso, foram lidos os requerimentos apresentados pelos deputados Guto Silva (PSD) e Marcio Nunes (PSD), solicitando, em conformidade com o art. 104, inciso 3º, do Regimento Interno da Casa, licença do cargo para assumir cargos no Poder Executivo. Guto Silva a chefia da Casa Civil e Nunes, a Secretaria de Meio Ambiente.

Devido a isto, foram chamados a prestar compromisso e ocupar suas vagas a deputada Cantora Mara Lima (PSC) e o deputado Hussein Bakri (PSD), que assumirá a Liderança do Governo na Assembleia.

Antes do encerramento da solenidade de posse, Traiano submeteu ao Plenário requerimento antecipando a segunda sessão preparatória da 19ª Legislatura para sequência imediata à sessão inaugural, visando a eleição da nova Mesa Executiva da Casa para o período 2019/2020, correspondente às 1ª e 2ª sessões da 19ª Legislatura.

