Coluna Caio Gottlieb: MINHAS RECORDAÇÕES DO DOUTOR SALAZAR

Lembro-me de ter conhecido Salazar Barreiros quando ele atuou como coordenador da campanha de Roberto Wypych à prefeitura no pleito de 1982, vencido por Fidelcino Tolentino.

Paulista de Getulina, Salazar havia chegado a Cascavel pouco tempo antes, vindo de Goioerê, para exercer a advocacia e desenvolver a atividade agropecuária em sua propriedade rural nos arredores de Juvinópolis, despontando rapidamente na vida social, econômica e política da cidade.

Carismático, elegante e afável, tinha grande capacidade de liderança e articulação, credenciais que o levaram em 1986 a assumir a presidência da Coopavel, que atravessava graves dificuldades financeiras, beirando a falência.

O apoio decisivo que recebeu do amigo pessoal e correligionário José Richa, então governador do Estado, que naquele mesmo ano deixou o cargo para concorrer ao Senado, e do vice-governador e secretário da Fazenda João Elisio Ferraz de Campos, que assumiu o Palácio Iguaçu na sequência, foi fundamental para Salazar conduzir o exitoso plano de recuperação da cooperativa.

Foi precisamente o sucesso no comando da Coopavel que pavimentou o caminho para sua eleição a prefeito em 1988, revelando as qualidades de gestor público que lhe propiciariam um segundo mandato entre 1997 e 2000.

Ambas as administrações foram marcadas por muitas obras em diversos setores, destacando-se também na área cultural com a realização de festivais de música e dança, mas, sobretudo, na assistência social, onde sua saudosa esposa, dona Idalina, fez um trabalho exemplar e inesquecível.

Fomos bons amigos. Encontrei-o pela última vez em 2019, no almoço que a família promoveu na fazenda para celebrar seus 80 anos.

Salazar fez história e deixou um belo legado.

Descanse em paz.

