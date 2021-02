Coluna Caio Gottlieb: GOVERNO NA VITRINE

Secretário da Cultura de Fidelcino Tolentino, Salazar Barreiros e Lísias Tomé, o arquiteto Luiz Ernesto Meyer Pereira, irmão do ex-governador Mário Pereira, deixa Curitiba, onde residiu nos últimos anos, e retorna a Cascavel para ocupar o mesmo cargo na nova gestão de Leonaldo Paranhos.

O fato de ter exercido a função com três diferentes prefeitos, agora chegando para emplacar o quarto, fala por si só da sua extrema e mais que comprovada competência para comandar o setor.

Lembrados até hoje e nunca igualados, os períodos em que ele esteve à frente da pasta foram os mais exuberantes da história da cultura cascavelense, marcados por grandes festivais de música, mostras de dança e exposições de artes plásticas que deram projeção nacional à cidade.

Sua vinda para dinamizar a área no segundo mandato de Paranhos, somada a outros movimentos de recomposição do secretariado, diz muito também sobre o desenho do novo projeto político do prefeito, respaldado por uma reeleição consagradora que o autoriza a sonhar voos mais altos.

Fica clara a estratégia de elevar a qualidade da administração e fazê-la ter mais visibilidade além das fronteiras regionais para embalar as aspirações que Paranhos, legitimamente, alimenta para o futuro.

Futuro, aliás, que pode ser já em 2022.

