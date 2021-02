Coluna Caio Gottlieb: É VACINAÇÃO OU DEMISSÃO

Levantado pela expectativa do início da vacinação em massa contra a Covid-19, o questionamento já começou a circular nos meios empresariais e tende a ir parar nas barras dos tribunais: o empregador poderá exigir que seus funcionários sejam imunizados?

Para a advogada Geovana de Carvalho Filho, da equipe de Direito do Trabalho do escritório Vernalha Pereira, não resta nenhuma dúvida: a resposta é sim.

Em uma análise clara e objetiva, ela elencou uma longa lista de dispositivos jurídicos, desde antigas normas da própria CLT até a Lei 13.979, editada no ano passado já no contexto epidemiológico do novo coronavírus, para afirmar que o contratante tem o direito de determinar que seus empregados apresentem o comprovante de que foram efetivamente vacinados, que se soma ao dever e à responsabilidade de garantir um ambiente laboral salubre, em defesa de todos os seus colaboradores e clientes.

Diante disso, entende Geovana que, no caso de negativa dessa comprovação, o empregador está autorizado a aplicar penalidades ao trabalhador, incluindo a própria demissão por justa causa.

Muita gente acha que as pessoas deveriam ser obrigadas por lei a tomar a vacina para que o país possa alcançar mais rapidamente a imunidade coletiva capaz de interromper a transmissão do vírus.

Não será preciso.

Haverá tantas restrições para quem não se vacinar que vai dar no mesmo.

