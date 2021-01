Coluna Caio Gottlieb: De volta ao passado

Se as vacinas começarem a refrear efetivamente o avanço da Covid-19, permitindo um afrouxamento das restrições que a pandemia impôs ao mundo, vejo que terei uma grande dificuldade pela frente.

Depois de quase um ano vivendo sob as regras ditadas para conter a disseminação do novo coronavírus, fiquei craque em identificar os amigos com os rostos escondidos atrás das máscaras.

Agora vou ter que reaprender a reconhecê-los de cara limpa…

