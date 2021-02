Coluna Caio Gottlieb: CAIU A MÁSCARA

Negando-se a fornecer à Organização Mundial da Saúde os dados completos dos estágios iniciais do novo coronavírus, a China reforça ainda mais as suspeitas de que, por motivos ainda obscuros, esconde pontos cruciais sobre a evolução da doença.

Além de criar empecilhos burocráticos para autorizar a entrada dos cientistas da entidade que foram ao país apurar a origem da epidemia e de restringir os contatos da equipe com moradores da província onde se revelaram as primeiras infecções, o governo chinês só entregou um simples resumo dos casos, contrariando uma prática padrão considerada imprescindível para levar a bom termo investigações dessa natureza.

Parece mais do que óbvio que há algo de podre no reino de Xi Jinping.

Afinal, só quem crê na existência do Papai Noel e do Coelhinho da Páscoa acredita que a nação mais populosa do planeta, com 1,4 bilhão de habitantes, berço da enfermidade que já matou mais de 2,3 milhões de pessoas e arruinou a economia global, apresente até agora apenas pouco mais de 4,6 mil óbitos pela Covid-19, como registra oficialmente.

O grande problema é que ninguém, nem mesmo os Estados Unidos, vai querer peitar o gigante asiático para obrigá-lo a atender a OMS e disponibilizar informações que poderão ser vitais para prevenir futuras crises sanitárias com potencial ainda mais catastrófico.

Tão premente quanto a necessidade de nos livrarmos da pandemia é ficarmos menos dependentes da China, que se tornou a maior compradora de tudo o que se produz na face da terra e dona da cadeia de suprimentos que abastece 80% das demandas mundiais de todas as coisas, incluindo os estratégicos insumos para fabricação das vacinas que combatem o terrível vírus que nos enviaram de lá.

Nas últimas décadas, as grandes corporações internacionais, movidas pela ganância de multiplicar os lucros, terceirizaram suas indústrias para a mão de obra semi-escrava dos chineses sob a complacência dos governos de seus países, que agora descobrem que isso custou a sua soberania.

Urge recuperá-la. Antes que seja tarde demais.

