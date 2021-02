Coluna Caio Gottlieb: BATATA QUENTE

São dois os manifestos “oficiais” em mãos do presidente Jair Bolsonaro reivindicando, em nome de instituições do Oeste do Paraná, que o modelo de outorga onerosa seja excluído das próximas licitações de rodovias federais no estado.

Um dos documentos foi entregue pelo presidente do Programa Oeste em Desenvolvimento, Rainer Zielasko, durante a estada do chefe da nação em Cascavel na semana passada para inaugurar o Centro Nacional de Atletismo, e traz o respaldo de dezenas de associações do setor produtivo.

O outro foi entregue um dia depois pelo deputado federal Evandro Roman, em audiência no Palácio do Planalto (foto acima), e contém as assinaturas de mais de vinte organizações empresariais, entidades sociais e movimentos de direita da região.

Não será, como se vê, por falta de representatividade que deixará de encontrar eco em Brasília a mobilização em defesa do formato de menor tarifa de pedágio para as futuras concessões.

A sorte está lançada.

(Leia e compartilhe outras postagens acessando o site: caiogottlieb.jor.br)