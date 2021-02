Coluna Caio Gottleib: NÃO É UMA QUESTÃO DE “SE” E SIM DE “QUANDO”

Seria o momento de começarmos a pensar na próxima pandemia quando ainda estamos caminhando no olho do furacão do novo coronavírus?

Para o bilionário Bill Gates, fundador da Microsoft e ícone da era da tecnologia, a preparação para uma futura crise sanitária similar, ou até pior do que a atual, é parte essencial da recuperação desta, que já vitimou cerca de 3 milhões de pessoas, adoeceu perto de 105 milhões e empurrou a economia global para uma recessão devastadora.

“Não sabemos o que virá, se será uma gripe, um coronavírus ou alguma nova enfermidade que ainda não conhecemos”, reflete ele. “Mas sabemos que ela chegará e não podemos nos dar ao luxo de ser pegos de surpresa novamente”.

A ameaça de uma nova pandemia, enfatiza, sempre estará pairando sobre nossas cabeças, a menos que tomemos medidas urgentes para evitá-la.

Para impedir que as dificuldades dos últimos meses voltem a se repetir, a preparação para eventos do gênero deve ser levada tão a sério quanto uma ameaça de guerra, alerta Gates.

O mundo precisa dobrar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento e construir novos recursos que ainda não existem.

Prevenir a próxima pandemia, adverte, exigirá o gasto de dezenas de bilhões de dólares por ano – um colossal investimento, mas deve-se lembrar que os estragos causados pela Covid-19 estão estimados em US$ 28 trilhões.

Ou seja, a humanidade precisa gastar bilhões para salvar trilhões e poupar milhões de vidas. “Vejo isso”, ressalta Gates, “como a melhor e mais econômica apólice de seguro que o mundo poderia comprar”.

Enfim, não há tempo a perder, antes que seja, de novo, tarde demais.

​ BOLSONARO DESTACA O APOIO DA ITAIPU AO DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ

O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da Itaipu Binacional para o desenvolvimento do Oeste do Paraná, nesta quinta-feira (4), durante a cerimônia de inauguração do Centro Nacional de Treinamento de Atletismo, em Cascavel (PR). O presidente citou a binacional sob gestão do general Joaquim Silva e Luna como exemplo de eficiência em seu governo.

“O investimento em obras, antes, era praticamente zero. Hoje são investimentos de cerca de R$ 2,5 bilhões”, enfatizou o presidente, destacando a liberdade que o diretor teve para escolher sua equipe, definir um novo modelo de gestão calcado na austeridade e na canalização de recursos para obras estruturantes.

“São duas novas pontes com o Paraguai, ampliação da pista do aeroporto de Foz e outras obras que significam mais empregos e mais recursos para o Paraná e o Brasil. E isso por que mudamos a forma de governar o Brasil”, acrescentou Bolsonaro, na inauguração do centro esportivo que recebeu R$ 15 milhões do governo federal e outros R$ 6 milhões do estadual.

A cerimônia de inauguração, além do presidente e do diretor-geral brasileiro da Itaipu, contou com a presença do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, de atletas olímpicos e de diversas autoridades nacionais, estaduais e locais, como o ministro de Estado da cidadania, Onyx Lorenzoni, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, o ministro da Secretaria de Governo, general Eduardo Ramos, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, o secretário de Estado da Educação e do Esporte, Renato Feder, entre outras.

“A Itaipu Binacional de hoje dá sustentação a nossos municípios do Oeste do Paraná de forma profunda”, afirmou o prefeito Leonaldo Paranhos, destacando os investimentos em parceria com a Itaipu, como os novos fingers do aeroporto regional e as obras do Contorno Oeste.

Em parceria com os governos federal e estadual, a Itaipu está investindo em um conjunto de obras que somam cerca de R$ 2,5 bilhões, com a geração de mais de 3 mil empregos diretos. Em Cascavel, as obras apoiadas por Itaipu incluem o projeto de reforma do aeroporto regional (já entregue), além dos convênios firmados no final de 2020, com o aporte de R$ 101 milhões para a duplicação de 14 km do Contorno Oeste do município, conectando a BR-277 à BR-163, além de um acesso de 4,7 km até a Avenida Brasil.

O pacote de obras da margem brasileira de Itaipu abrange desde construção de ciclovias e pistas de caminhadas até a execução de obras estruturantes, como a Ponte da Integração Brasil-Paraguai, a ampliação do Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC), a duplicação da BR-469 (a Rodovia das Cataratas), a ampliação da pista do Aeroporto Internacional do Iguaçu e novos contratos para a modernização do setor elétrico brasileiro.

Segundo o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general Joaquim Luna e Silva, as obras são resultado da boa relação institucional entre a Itaipu e os governos federal e estadual. “A Itaipu Binacional está transformando cada megawatt-hora produzido em legado para a população paranaense. Neste momento, em que são necessárias ações para a retomada do crescimento econômico, estamos comprometidos com a geração de novas oportunidades de emprego e renda”, destacou.

Dirigindo-se ao presidente, o governador destacou a parceria com a Itaipu na estrada Boiadeira. “Amanhã, eu e o general Silva e Luna assinamos a ordem de serviço de uma das obras mais históricas do Paraná. Serão 54 km, cortando 85 km de extensão”, afirmou o governador.

O convênio para a revitalização da BR-487, estrada que liga o Paraná ao Mato Grosso do Sul será firmado nesta sexta-feira (5), em Umuarama (PR). Os investimentos são da ordem de R$ 260 milhões (sendo R$ 223,8 milhões da margem brasileira da binacional).

A obra faz parte do projeto da futura Rota Bioceânica, que permitirá a conexão rodoviária de portos brasileiros, no Oceano Atlântico, com o porto de Antofagasta, no Chile (no Pacífico).

