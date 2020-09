COLOQUE DEUS NOS SEUS PLANOS

Reconheçamos a soberania de Deus.

“Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos”

( Provérbios 16:3 )

Não há planejamento melhor do que aquele que vai de encontro com a vontade de Deus. Este é o segredo para ser bem-sucedido em seus planos. Planeje construir uma família em que a Palavra de Deus seja referência, procure crescer em graça se dedicando a missão do evangelho. Quando procuramos fazer a vontade do Pai, Deus nos surpreende com o seu favor.

Quando Deus está nos nossos planos, temos a convicção que tudo o que ocorrer – seja facilidade ou dificuldade – contribuirá para que Ele seja glorificado. Por isso, ter Deus em nossos planos é uma forma colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida. Ao tomarmos esta atitude estamos reconhecendo a soberania de Deus.

Deus é poderoso, seus planos para nós é infinitamente maior e melhor do que possamos imaginar. Coloque seus planos em boas mãos: coloque seus planos nas mãos de Senhor!

Colocando Deus em nossos planos!

– Quando planejar algo procure orar e pedir a direção de Deus. Ele não nos deixa sem direção.

– Tenha a Palavra de Deus como uma referência para os seus planos. A Bíblia é a melhor forma de alinhar os nossos planos com a vontade de Deus.

OREMOS: Senhor Jesus, tenho planos para o futuro e quero colocá-lo dentro deles. O futuro pertence a Ti, tome a frente dos meus planos e que o Seu nome seja glorificado através das minhas atitudes. Amém!