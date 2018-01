COLÔNIAS DE FÉRIAS COMEÇAM NA SEGUNDA-FEIRA NOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA

Atividades esportivas e recreativas são ofertadas para crianças da Rede Pública com idade entre 6 e 11 anos

Começam na próxima segunda-feira (8) as colônias de férias nos seis centros de convivência escola-bairro de Foz do Iguaçu. As atividades são oferecidas em parceria entre as Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Esportes, e devem atender mais de 500 crianças de 6 a 11 anos.

Para fazer a inscrição, pais ou responsáveis devem procurar a secretaria do centro de convivência mais próximo de casa com os documentos pessoais da criança e o comprovante da matrícula escolar. As atividades seguirão até o dia 31 de janeiro, das 13h30 às 17h30, nos centros Arnaldo Isidoro de Lima, na Vila C; Clóvis Cunha Viana, no Lagoa Dourada; Darci Zanata, no Morumbi; Érico Veríssimo, no Jardim São Paulo; Leonel Brizola, em Três Lagoas e no Centro de Convivência do Buba, no Porto Meira.

“Em dezembro, boa parte das crianças já foram cadastradas. Mas os pais que ainda não fizeram a inscrição podem procurar o centro de convivência a partir de segunda-feira (8)”, orienta o diretor técnico da Secretaria de Esportes, Roberto José Borges.

(Com pmfi)