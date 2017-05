Coletores de lixo de Foz do Iguaçu entram em greve

Os coletores de lixo de Foz do Iguaçu, entraram em greve nesta segunda-feira (8). Os trabalhadores exigem que a Vital Engenharia Ambiental, responsável pelo serviço na cidade, cumpra o acordo firmado em março durante uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) em Curitiba.

Nenhum dos veículos usados na coleta deixou o pátio da empresa nesta manhã. Segundo a categoria, a paralisação, a terceira do ano, é por tempo indeterminado.

Após outra greve, em março, propôs-se que o salário passaria de R$ 1.098,00 para R$ 1.217,00 e as horas-extras deveriam ser pagas em dinheiro. O vale-alimentação, no entanto, foi reduzido. As mudanças obedecem a convenção coletiva da categoria, válida para todo o estado.

Em nota, a assessoria de imprensa da Vital informou que “após esgotadas todas as tentativas de negociação com o sindicato” o TRT julgará o processo de dissídio coletivo da categoria e que aguarda a definição do reajuste salarial para seguir a decisão da Justiça.

“A Vital Engenharia Ambiental destaca ainda que está tomando todas as medidas legais cabíveis para restabelecer o serviço de limpeza urbana o quanto antes, sem prejuízos à população”, afirma.

Com G1