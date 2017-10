COLETIVO EDUCADOR DE FOZ DO IGUAÇU PROPÕE DIÁLOGO PARA CRIAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Gestores de EA da Bacia Paraná 3 estarão em Foz do Iguaçu na próxima sexta-feira (27), para participar junto com o Coletivo Educador Municipal de Foz do Iguaçu – CEMFI, de um momento de formação sobre políticas publicas tendo como Facilitadora a ANPPEA – Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental com a presença das professoras Maria Henriqueta Andrade Raymundo e Semíramis Biasoli.

O objetivo deste movimento é colaborar para o aprofundamento sobre políticas públicas de educação ambiental num espaço de diálogos, reflexões e construção de conhecimentos sobre políticas públicas de educação ambiental, bem como propiciar análise de diálogo sobre dimensões de monitoramento, avaliação e indicadores de políticas públicas de educação ambiental no país.

Para o encontro do dia 27 de outubro o CEMFI convidou diferentes segmentos do município, incluído o poder executivo e legislativo municipal, secretários municipais, instituições de ensino superior, entre outros.

Trata-se de um momento de grande relevância para nossa cidade, pois desde o inicio de 2017 o Coletivo participa de momentos de formação para iniciar a elaboração da Política Municipal de EA.

O que é o Coletivo Educador

Coletivos Educadores são grupos de pessoas que trazem apoio de suas instituições e se aproxima para superar lacunas e dificuldades e potencializar capacidades de seus participantes, visando promover articulação de políticas públicas e desenvolver processos formativos de educação ambiental voltado à totalidade de um território.

Em Foz do Iguaçu, este grupo é composto, atualmente, por 27 instituições e aproximadamente 32 pessoas, que vêm colaborando nas ações e intervenções em busca da melhoria da questão socioambiental da nossa cidade.

Até o ano de 2012 a instituição responsável pela coordenação do CEM foi a Prefeitura de Foz do Iguaçu, partir de 2013, outras instituições que fazem parte do CEMFI dividem esta tarefa, tendo a equipe de Educação Ambiental da PMFI como articuladora.

Este grupo já reúne diversas conquistas, entre elas:

Registro do Programa Agenda 21 Infantil em dois livros;

Criação do Centro Municipal de Educação Ambiental do Iguaçu – CEAI;

Elaboração da cartilha Carta da Terra para crianças;

Elaboração e edição do Jornal do Coletivo Educador;

Organização de eventos nas datas ambientais;

Produção da “Carta da Terra para crianças o filme – Um novo olhar”;

Atividades com a comunidade nas dadas comemorativas (dia da água, semana do meio ambiente e dia da arvore);

Atualmente o grupo trabalha para a construção da Política Municipal de Educação Ambiental.

