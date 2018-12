COALIZÃO DO GOVERNO DE ISAREL CONVOCA ELEIÇÕES ANTECIPADAS PARA ABRIL

Decisão foi motivada por crise na coalizão do governo causada por lei de alistamento militar

A coalizão do governo de Israel, encabeçada pelo premiê Benjamin Netanyahu, decidiu dissolver o Parlamento e convocar eleições gerais em abril, disse um porta-voz de Netanyahu no Twitter nesta segunda-feira (24), depois de um encontro de integrantes da coalizão de governo. As legislativas estavam programadas para novembro de 2019.

“Os líderes da coalizão decidiram de forma unânime dissolver o parlamento e realizar novas eleições no início de abril”, disse o porta-voz, citando uma declaração feita pelos parceiros políticos de Netanyahu.

A decisão foi motivada por embates quanto a uma lei que permite recrutar judeus ultraortodoxos, que eram isentos do serviço militar. Os partidos ultra-ortodoxos da coalizão exigem que a lei seja atenuada, enquanto a maioria no Parlamento não quer fazer concessões.

Netanyahu, agora em seu quarto mandato como primeiro-ministro, vem governando com uma pequena maioria de 61 cadeiras no parlamento de 120 integrantes. Ele lidera o partido de direita Likud.

Há meses a coalizão do governo vem lidando com divisões internas. Em novembro, o ministro da Defesa Avigdor Lieberman renunciou em protesto contra uma trégua anunciada com os palestinos da Faixa de Gaza.

Sob a lei isralense, uma eleição nacional deveria ocorrer até novembro de 2019.

(Com G1)