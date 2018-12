CNJ APROVA NOVAS REGRAS DE AUXÍLIO-MORADIA PARA JUÍZES

tipo norma de 2014 nova norma comarca de origem não há diferença entre os magistrados para receber a remuneração apenas para magistrados que estejam atuando fora de sua comarca ou juízo de origem, isto é, que tenham se mudado de cidade imóvel próprio sem restrição para quem tem imóvel próprio onde atua o benefício não é pago a quem tenha imóvel próprio no novo local de atuação periodicidade dos pagamentos pago mensalmente, em caráter indenizatório o benefício tem natureza temporária e é pago mediante comprovante de despesas valor fixo o auxílio tem um valor fixo de R$4.377,73. a resolução do CNJ não determinava revisão de valores não há mais valor fixo, porém o valor não poderá exceder os atuais R$4.377,73; valor máximo será revisado pelo CNJ anualmente

Casos que impossibilitam o recebimento do auxílio

Na resolução, há restrições de uso do auxílio. Não poderão receber a ajuda de custo os magistrados que:

– recusarem o uso de imóvel funcional;

– tiverem cônjuge ou companheiro ocupando imóvel funcional;

– passarem a residir com outra pessoa que receba ajuda de custo para moradia ou o auxílio-moradia.

Fux revogou benefício após Temer sancionar aumento ao STF

O ministro Luiz Fux revogou em 26 de novembro o auxílio-moradia para juízes, integrantes do Ministério Público, defensorias públicas e tribunais de contas.

A decisão veio logo após o presidente Michel Temer sancionar o reajuste salarial de 16,38% para ministros do STF. Os vencimentos subiram de R$ 33.763 para R$ 39.293.

Há exceções dentro da decisão de Fux. A Loman (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) determina que, além dos vencimentos, poderão ser conferidas aos magistrados ajuda de custo para moradia. Mas o benefício só pode ser concedido caso a comarca não ofereça residência oficial para juiz.

Esse foi, inclusive, o motivo pelo qual Fux pediu ao CNJ e o CNMP a apresentação de novas regras para o recebimento do auxílio.

CNMP regulamentou benefício com as mesma regras

O CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) aprovou, também nesta 3ª, a resolução que regulamenta o pagamento de auxílio-moradia para membros do MP. A norma determina os mesmos critérios estabelecidos pelo CNJ.

Para produzir efeitos, as resoluções de ambos os conselhos deveriam ser aprovadas em conjunto para não violar o princípio constitucional de simetria entre as carreiras do MP e de juízes.

A regulamentação conjunta stava prevista na liminar de Fux.

“Este Conselho está cumprindo uma decisão judicial liminar que está em vigor”, disse a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que preside o CNMP.

Dodge afirmou não concordar por inteiro com a liminar de Fux, tendo inclusive entrado com recurso no STF, mas que ainda assim a determinação continua vigente: “Decisão judicial se cumpre.”

