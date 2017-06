C,L,J,R manteve acórdão que não deu provimento aos recursos e processo agora segue para plenário

Após a sessão de leitura do acórdão sobre os recursos do processo administrativo disciplinar do Conselho de Ética, em que o Vereador Jeferson Brayner relator dos recursos fez a leitura do acórdão e, em seguida os Vereadores Elizeu Liberato e Adriana Luiz da Comissão de Legislação, Justiça e Votação – C,L, J R, votaram favoravelmente ao acórdão que não deu provimento aos recursos interpostos, o Presidente designou as datas para continuidade do Processo de cassação ou não dos Vereadores representados. Primeira sessão é na quarta-feira, 28 de junho, às 9h.

Com CMFI