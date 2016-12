CLIMA DE RÉVEILLON ANTECIPADO MARCA VIRADA PARA OS 100 MILHÕES DE MWH NA ITAIPU

A 11 dias do réveillon, a noite de 20 de dezembro teve clima de festa de virada para quem esteve no 6º piso do Edifício da Produção da Itaipu, em uma solenidade reservada, a convite da margem direita.

No local, brasileiros e paraguaios acompanharam a contagem progressiva para os 100 milhões de megawatts-hora (MWh) por meio de dois telões, em tempo real. Cerca de 50 pessoas compareceram – a maioria, colegas da Diretoria Técnica.

A marca histórica veio às 23h16 (Horário Brasileiro de Verão) dessa terça-feira, uma hora antes no fuso paraguaio, e foi seguida por uma queima de fogos de artifício que completou o espírito de “Ano Novo” da celebração.

Depois, os diretores-gerais de Itaipu, Jorge Samek (brasileiro) e James Spalding (paraguaio), agradeceram aos empregados e empregadas de Itaipu, a quem atribuíram os resultados de excelência da usina. Após a solenidade, diretores e conselheiros de ambos os países desceram às salas de Despacho de Carga e de Controle Central (CCR) para cumprimentar os operadores.

“Cada um de vocês é o verdadeiro responsável por alcançarmos esses resultados”, disse Jorge Samek. “Sabemos que é impossível erradicar a pobreza se não tivermos energia. E temos orgulho de transformar as águas do Rio Paraná nessa quantidade de energia limpa e renovável disponível para os dois países.“

“Pela primeira vez, uma empresa hidrelétrica chega aos nove dígitos [de produção acumulada anual]. Esse é um resultado de todos”, afirmou Spalding. Ele ressaltou ainda a importância dos recordes terem ocorrido sem que houvesse prejuízo ao reservatório ou ao cronograma de manutenção das unidades geradoras, 100% em dia. A perspectiva, agora, é que Itaipu feche o ano com uma produção na ordem de 102,7 milhões de MWh, segundo Spalding.

Em menos de uma semana, Itaipu colecionou três feitos históricos: atingiu os 100 milhões de MWh de produção acumulada no ano, nessa terça-feira (21); voltou a ser a maior geradora de energia elétrica do mundo, no sábado (17), quando atingiu 98,8 milhões de MWh; e superou seu próprio recorde que, até então, era de 98,6 milhões de MWh, na sexta-feira (16).

Diante dos telões para a contagem regressiva, o engenheiro Joni Madruga Garcia, gerente da Divisão de Programação e Controle da Produção (PCCP.TE), celebrou com seus colegas as conquistas recentes da binacional. Para ele, esse momento não só coroa um ideal iniciado na faculdade – o de trabalhar na Itaipu –, mas vai além: o coloca como partícipe desta história.

“Quando você cursa Engenharia Elétrica, dificilmente tem a certeza que estará em um lugar como este, por mais que pense em trabalhar em uma empresa grande”, afirmou. “Para mim, participar desta marca agora é realmente emocionante”, concluiu Joni, há oito anos na Itaipu.

Com 30 anos de casa, o engenheiro Marcus Cirilo de Oliveira, gerente da Divisão de Montagem Eletromecânica (SOCM.DT), tem uma trajetória diferente, mas compartilha sentimento semelhante. “É motivo de muito orgulho fazer parte desta família que é a Itaipu”, disse Oliveira, que passou pelas diretorias Administrativa e Geral.

Com Jornal de Itaipu