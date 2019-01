CLAUDIA SILVANO SEGUE COMO DIRETORA-GERAL DO PROCON-PR

Após dúvida sobre a permanência com a troca de governo, Claudia Silvano teve a confirmação de que permanece no cargo em reunião nesta segunda

A diretora-geral do Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PR), Claudia Silvano, que corria o risco de deixar o cargo com as mudanças da nova administração do governo do Paraná, segue no cargo.

A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (21), pela secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), à qual o Procon-PR é vinculado. A confirmação foi anunciada durante reunião com a diretora no Palácio das Araucárias. A Tribuna mostrou o trabalho da diretora, sua ligação com o Procon e a ansiedade por qual passava sem saber seu futuro.

Há 28 anos servidora do órgão público, Claudia ultrapassou o status de mera servidora pública, sendo, hoje, considerada uma das figuras mais conhecidas de Curitiba – ela costuma aparecer em entrevistas vestida com roupas estampadas e descontraídas, algumas até parecem pijamas, segundo alguns de nosso leitores, o que também lhe rendeu notoriedade.

A dúvida sobre a permanência ou não de Claudia no cargo surgiu diante da incerteza frente o inúmero troca-troca de cargos decorrente da nova gestão do Governo do Estado. Até a reunião desta segunda-feira, o futuro dela à frente do Procon-PR era um mistério.

Histórico e mérito

Claudia é servidora pública há 28 anos e atua como diretora do órgão do consumidor desde 2011. Também é advogada, pedagoga e professora de Direito do Consumidor em cursos de pós-graduação e preparatórios para a magistratura federal e para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

“Poder continuar, junto com a equipe à frente do Procon é o reconhecimento do governador Ratinho Junior e do secretário da Justiça, Ney Leprevost, do engajamento e dedicação para fazer entregas efetivas para o consumidor paranaense”, disse a diretora. “A gente trabalha pra caramba, todo mundo adora. Somos servidores mesmo, queremos servir a população, fazer das tripas coração para dar uma entrega legal, um serviço diferenciado. E mostrar que serviço público é bacana e tem muita gente legal trabalhando”, concluiu.

Ney Leprevost, que há muitos anos atua como deputado no Paraná, será empossado oficialmente como secretário na Sejuf em fevereiro. A nova pasta é fruto da fusão das secretarias da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (Seju) e Família e Desenvolvimento Social (Seds). Segundo ele, a permanência de Claudia na direção do órgão é fruto da competência de seu trabalho. “O governador Ratinho Junior e eu temos muita admiração pelo trabalho da Cláudia Silvano no Procon. Queremos prestigiar os servidores de carreira e as pessoas competentes, preparadas e que trabalham pelo contribuinte paranaense”, disse Leprevost.

(Com Tribuna Pr)