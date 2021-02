CLAME A DEUS POR NOSSA NAÇÃO!

Pai querido, o nosso país passa por tempos difíceis mas eu confio no Senhor, que pode transformar essa situação. Perdoa as falhas do nosso povo, as más decisões dos nossos governantes e salva aqueles que ainda não tiveram um encontro real contigo. Que nós, os Teus filhos, possamos fazer a diferença com os valores de Cristo em nós. E que possamos perseverar em oração pelo nosso povo. Em nome de Jesus, Amém.