Ciudad del Este: FUNCIONARIOS MUNICIPALES ACUSAN A BARRETO DE ROBO Y DESVÍO DE SUS APORTES JUBILATORIOS

Funcionarios permanentes de la Municipalidad de Ciudad del Este se presentaron ante la Junta Municipal para exigir castigo al ex intendente Juan Carlos Barreto, quien es candidato a la gobernación por el equipo de Romero Roa, y que durante su administración, según denuncian, se apropió y desvío de forma ilegal de los aportes jubilatorios de los funcionarios municipales.

Dijeron que los montos eran descontados mes a mes de sus salarios, como también aporte patronal y descuentos de préstamos que llegaron a los G. 2.500.000.000, pero hasta la fecha con los intereses por mora esa deuda podría ascender a G. 9.000.000.000.

A causa de este desfalco, según denuncian, tanto los funcionarios nuevos como antiguos no pueden acceder a los beneficios de la Caja de Jubilaciones, específicamente a préstamos y a la jubilación. Oficialmente no se sabe en qué el ex jefe comunal gastó los más de G. 2.500.000.000 en aportes y descuentos o el destino que se le dio a ese dinero que debería estar depositado en la caja de Jubilaciones.

La funcionaria Municipal Alba Noguera, explicó que debido a esa deuda no pueden acceder a préstamos y otros beneficios de la caja de jubilaciones. Por su parte Ceferiana Rejala expresó que el concejal Juan Carlos Barreto conoce la deuda que fue contraída durante su administración. Asimismo agregó que todo ese dinero, más de 2.500 millones de guaraníes fueron descontados de sus salarios pero que nunca se depositó en la caja de jubilaciones.

“Esta responsabilidad es de ellos, se descontó de nuestros salarios y jamás se han depositado en la caja de jubilaciones, incluso algunos compañeros hicieron préstamos hipotecarios y que perdieron sus casas, le digo especialmente a Juan Carlos Barreto, la ciudadanía sabe de esta cuenta, y quién va a pagar esta deuda con todos sus intereses”, la ciudadanía, culminó la funcionaria municipal Ceferiana Rejala.