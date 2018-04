Ciudad del Este: CONCEJALES COLORADOS LIBERAN G. 2.021 MILLONES PARA CHUPAMEDIAS, Y QUE SANDRA SALGA EN LA TELE

Los concejales municipales Lilian González de Aguinagalde, Juan Carlos Barreto y Juan Ángel Núñez, todos ellos colorados, no aparecieron ayer para la sesión extraordinaria convocada para tratar el tema, y con ello permitieron la sanción ficta a otro despilfarro del clan Zacarías en “publicidad y propaganda”, que no es otra cosa sino pagar a periodistas y medios de prensa para hablar bien de la intendenta, y no denunciar sus fechorías.