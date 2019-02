CIDADES TERÃO OBRAS ESTRUTURADAS, URBANIZAÇÃO E BANCO DE PROJETOS

Atenção a regiões com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e a regularização e urbanização de áreas nas cidades paranaenses estão entre as prioridades do Governo do Estado na política para os municípios, segundo o governador Carlos Massa Ratinho Junior

A afirmação foi feita nesta quinta-feira (15), na solenidade de posse do secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos Ortega.

“Vamos criar um grande projeto de desfavelamento das cidades do Paraná, urbanizar áreas que as pessoas nem imaginam que um dia poderá chegar asfalto, dar regularização fundiária e levar iluminação pública. É isso que justifica o nosso trabalho”, afirmou o governador.

Ratinho Junior também destacou a importância do planejamento para a execução de projetos estruturantes nos municípios. O Governo do Estado, explicou, prepara um banco de projetos executivos para obras de infraestrutura e estruturantes nos municípios, em especial os de médio e grande porte.

“São cidades que precisam melhorar sua parte urbanística. Temos as regiões metropolitanas que estão cada vez mais conurbadas, estão se juntando e precisam ser planejadas”, afirmou. “Vamos investir muito nessa área para poder assessorar os prefeitos do Paraná”, disse.

BAIXO IDH – O secretário João Carlos Ortega ressaltou que entre as prioridades da pasta estão projetos nos municípios com baixo IDH, com obras e estruturas que contribuam com a geração de emprego e o desenvolvimento local. “Vamos implementar programas para buscar as vocações regionais, com um olhar mais pontual nas regiões com baixo IDH”, disse.

“A pasta vai ser indutora do crescimento nos municípios, para beneficiar a vocação econômica de cada cidade”, disse Ortega. “A prioridade é levar as obras estruturantes, desde pavimentações, equipamentos e construções civis, que tenham um viés social e possam contribuir para girar a economia local e regional”, afirmou.

Turbinar

Investimentos e parceria com as prefeituras para a melhoria da infraestrutura das cidades são foco da Secretaria do Desenvolvimento Urbano, ressaltou Ratinho Junior. “Queremos avançar e turbinar o orçamento da secretaria porque sei da importância dela para os prefeitos e para a melhoria da qualidade de vida da população paranaense”, afirmou.

Ele também comentou sobre sua experiência como secretário da pasta e ressaltou a importância do corpo técnico da secretaria, responsável por ajudar os prefeitos a solucionar os problemas dos municípios. “A experiência que tive na Secretaria do Desenvolvimento Urbano me deu uma visão de planejamento. Eu senti na pele a falta de planejamento nos municípios, não por má vontade, mas por não terem condições de elaborar um projeto executivo ou um bom plano diretor”, disse Ratinho Junior.

Participaram da solenidade os secretários da Casa Civil, Guto Silva; da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara; do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Marcio Nunes; e do Planejamento, Valdemar Bernardo Jorge; o superintendente executivo do Paranacidade, Álvaro Cabrini Junior; os diretores-presidentes da Comec, Gilson de Jesus dos Santos; e da Agepar, Ormar Akel; os presidentes da Sanepar, Claudio Stabile; da Fomento Paraná, Heraldo Neves; da Cohapar, Jorge Lange; e da Compagas, Rafael Lamastra Junior; o controlador-geral do Estado, Raul Siqueira; e os deputados estaduais Nelson Justus, Goura, Luiz Felipe Guerra, Alexandre Curi, Anibelli Neto, Gilson de Souza e Soldado Adriano.

(Com AEN)