Economia: PREFEITO DIZ QUE FOZ DO IGUAÇU TERÁ CAMPANHA NACIONAL DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO

Prefeito Chico Brasileiro adianta série de ações e investimentos para impulsionar o turismo na retomada da economia da cidade

O prefeito Chico Brasileiro afirmou nesta quarta-feira, 27, que uma série de iniciativas vêm sendo desenvolvidas para acelerar a atividade turística no pós-pandemia. O turismo, afirma Brasileiro, é a principal força motriz da economia de Foz do Iguaçu. Já nos próximos meses está prevista uma grande campanha de divulgação do destino para todo o Brasil. A estratégia vem sendo articulada em parceria com a Itaipu Binacional e o Governo do Estado.

Antes mesmo da campanha, o prefeito destaca que já há sentimento de pertencimento dos moradores com os atrativos turísticos e com a própria cidade. “Os iguaçuenses defendem a cidade como destino turístico e entendem a importância da atividade, não apenas aqueles que atuam direta ou indiretamente no setor”, disse Brasileiro ao participar da live da Neumann Operadora de Receptivo.

Chico Brasileiro destacou as iniciativas e demais ações da prefeitura para acelerar a retomada turística de Foz, entre elas, o Programa Conhecendo Foz. Cerca de 300 profissionais do turismo e do transporte turístico e escolar, que estavam com suas atividades praticamente paradas desde o início da pandemia, foram cadastrados para fazer passeios gratuitos aos atrativos com os moradores da cidade.

Divulgação

Além de gerar renda para os trabalhadores, o prefeito destacou a importância do programa por possibilitar aos iguaçuenses a visita aos atrativos com os guias, que possuem conhecimento técnico sobre esses locais. “Esse iguaçuense, conhecendo os atrativos, vai divulgá-los, fazer fotos, contar à família. A população que já defende o nosso turismo, passa também a ser divulgadora do destino”.

A campanha de divulgação do turismo, segundo o prefeito, vai mostrar que a cidade “tem tudo” para receber bem os visitantes, que podem ampliar ainda mais a permanência no destino, aproveitando mais os atrativos da tríplice fronteira. “Foz do Iguaçu é um destino que tem tudo. É o destino da família, de natureza, de compras. Tem uma grande diversidade de opções e tenho certeza de que a família brasileira terá muito interesse em nos visitar”, ressaltou Chico Brasileiro.

O prefeito também destacou as grandes obras e investimentos que vêm sendo feitos em Foz do Iguaçu em parceria com a Itaipu Binacional, os governos estadual e federal. Esse conjunto de obras também vão impulsionar a vinda de turistas. Entre elas, estão a Ponte da Integração Brasil-Paraguai, que liga Foz a Presidente Franco, a ampliação do Aeroporto e a construção do Mercado Municipal.

Obras

“Este ano pretendemos licitar e dar início à obra na Avenida João Paulo II, ligando a Avenida das Cataratas com a Costa e Silva. Com a saída dos caminhões, queremos que seja uma grande via para o turista que chega a Foz, sem precisar passar pelo centro”, afirmou.

Chico Brasileiro adiantou ainda que estão previstas a revitalização de grandes avenidas da cidade e do Parque do Rio Monjolo, na 3ª pista da Avenida Juscelino Kubitschek até o Rio Paraná. “Seria um novo atrativo. Ali tem cachoeiras e áreas maravilhosas. Queremos fazer com que o turista possa utilizar também esse espaço urbano”.

As parcerias com a Itaipu, o Governo do Estado, outras instituições e empresariado, são fundamentais, aponta o prefeito, para alavancar o turismo da cidade. “Queremos trabalhar unidos, sabendo que se todo mundo investir, Foz do Iguaçu continuará sendo uma referência para o turismo no mundo todo”.