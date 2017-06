CIDADE NEGRA, JUAN POCA E RAFINHA GOMES ESTÃO NAS ATRAÇÕES DA FARTAL

A Fundação Cultural divulgou hoje (5) a programação completa da 41ª Fartal, Feira de Artesanato e Alimentos de Foz do Iguaçu. Além de Titãs, Dudu Nobre, Maiara e Maraísa, o evento traz Cidade Negra, Juan Poca e Rafinha Gomes. Este ano, a Feira acontece entre os dias 8 e 11 de junho, no Parque de Eventos do CTG Charrua. A entrada para a exposição e para os show será franca em todos os dias.

A abertura da Fartal, na noite de quinta feira (8), fica por conta dos veteranos do rock nacional, Titãs. A banda está com 35 anos de carreira, conta com shows memoráveis na fronteira e promete arrastar uma legião de fãs para cantar sucessos como Flores, Televisão, Marvin e tantos outros.

Dudu Nobre e seu cavaquinho prometem colocar toda a Fartal para sambar na noite de sexta (9). Considerado um dos melhores sambistas da atualidade, Dudu Nobre ficou famoso por fazer apresentações vibrantes, cheias de gingado e muito bom humor.

No sábado (10) a atração principal é o reggae da Cidade Negra. A banda, liderada por Tony Garrido, traz em sua bagagem uma discografia de 13 álbuns e acaba de ser confirmada como uma das atrações do Rock in Rio 2017.

Maiara e Maraísa fazem o show de encerramento da Fartal 2017, no domingo (11). A apresentação é a mais aguardada pelos fãs da música sertaneja universitária. Apesar do pouco tempo de carreira, as irmãs gêmeas do Mato Grosso já estão entre os nomes mais requisitados nos festivais sertanejos pelo país. A fama da dupla alcançada começou graças ao grande número de composições que estourou nas vozes de outros artistas aclamados.

O show da cantora Sandra de Sá, previsto para o sábado, foi cancelado por questões administrativas. A Fundação Cultural pretende trazer a cantora em um novo evento que ainda não foi informado.

KIDS DE SUCESSO

Juan Poca, finalista da última edição do The Voice Kids, se apresenta na noite de domingo (11). A trajetória do pequeno e a capacidade de superação diante das dificuldades da vida conquistaram os corações dos brasileiros, mas foi seu talento musical e o vozeirão que fizeram ele se destacar na competição. O show está previsto para as 22h30.

Rafa Gomes, finalista do The Voice 2016 também é atração para o domingo. Com um repertório que inclui os clássicos como Aquarela, Sítio do Pica Pau Amarelo e Banho de Lua, a curitibana de 11 anos fará a alegria dos mais novos às 16 horas.

PALCO LOCAL

Rock, Rap, Forró, Blues e até dança do ventre estão entre as atrações que irão se apresentar no Palco Local. Além disso os visitantes da Fartal estarão o tempo todo interagindo com atrações como roda de capoeira, maracatu e robôs de led, que farão apresentações em meio ao público.

Com PMFI