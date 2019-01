CIDADE DO PANAMÁ SEDIARÁ O 3º FÓRUM GLOBAL DE NEGÓCIOS AMÉRICA LATINA EM ABRIL

As autoridades governamentais e líderes empresariais da América Latina, Caribe e Golfo Pérsico se reunirão na Cidade do Panamá, no Panamá nos dias 9 e 10 de abril de 2019 para a terceira edição do Fórum Global de Negócios (Global Business Forum – GBF) América Latina, conforme anunciado pela Câmara de Comércio e Indústria de Dubai

Com o tema, “Próximos Centros, Próximas Regiões”, o GBF América Latina – Panamá 2019 destacará as novas oportunidades de negócios disponíveis na América Latina, Caribe e Golfo Pérsico que podem ser acessadas através dos centros estratégicos regionais de Dubai e Panamá.

O fórum, com a duração de dois dias, organizado pela Câmara de Dubai em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e programado em associação com a Economist Events, contará com uma programação de apresentações interativas, seminários e networking de alto nível desenvolvida com o objetivo de estimular a cooperação empresarial entre as três regiões.

Hamad Buamim, presidente e CEO da Câmara de Dubai, afirmou que a América Latina oferece uma ampla gama de oportunidades atraentes para empresas nos Emirados Árabes Unidos e no Golfo Pérsico, tendo Dubai como um portão de entrada para as companhias latino-americanas expandirem seu alcance global. De acordo com Buamim, o GBF América Latina – Panamá 2019 examinará todas as áreas de cooperação potencial com o objetivo de promover o comércio e os investimentos bilaterais.

“Ao levar este destacado evento internacional para a América Latina, estamos criando novos canais de cooperação e diálogo construtivo que podem ser aproveitados para se expandir ainda mais nosso alcance na região e aprimorar as iniciativas para promover Dubai como um centro de comércio desejado e um destino atraente para investimentos”, disse Buamim.

As notícias sobre o futuro fórum acontecem juntamente com a rápida expansão da presença da Câmara de Dubai na América Latina com seus dois escritórios de representação operando atualmente no Brasil e no Panamá. Durante o prévio GBF América Latina em Dubai realizado no ano passado, a Câmara de Dubai revelou planos de investir $27,2 milhões visando a conscientização sobre as oportunidades de comércio e investimentos nos mercados latino-americanos.

Nota do editor

A Câmara de Comércio e Indústria de Dubai, estabelecida em 1965, é uma entidade sem fins lucrativos cuja missão é apresentar, apoiar e proteger os interesses da comunidade empresarial de Dubai através da criação de um ambiente favorável de negócios, do apoio ao desenvolvimento de empresas e da promoção de Dubai como um centro internacional de negócios.

(Com Exame)