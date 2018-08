CIDADE DO INTERIOR DO PARANÁ PREPARA A COMUNIDADE PARA RECEBER 60 IMIGRANTES VENEZUELANOS NESTA QUINTA-FEIRA

Nesta quinta-feira, 30, Goioerê, município do noroeste do Paraná a 530 quilômetro de Curitiba, deve receberá 60 venezuelanos. A informação foi confirmada pela da Casa Civil e da Presidência da República e faz parte do processo de interiorização dos imigrantes que cruzam a fronteira do País pelo estado de Roraima. Em Goioerê as famílias serão acolhidas pela organização humanitária Aldeia SOS e serão alojadas em seis casas da região.

De acordo com a instituição, após a chegada ao município, os imigrantes passarão por um processo de adaptação da língua e de preparação para o mercado de trabalho. A prefeitura de Goioerê, por meio da secretaria de assistência social, já fez um levantamento prévio das crianças de até cinco anos de idade que serão matriculadas nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

Para evitar problemas com a chegada dos imigrantes, desde que a cidade foi escolhida para receber as famílias, representantes da prefeitura tem dialogado com a população local para que haja uma integração e acolhimento entre as duas comunidades. O preparo da comunidade é resultado do processo de interiorização dos imigrantes. O trabalho é feito em parceria entren o governo federal e organismos internacionais ligados às Nações Unidas, como as Agências para Refugiados (Acnur) e para as Migrações (OIM), além do Fundo de População das Nações Unidas (Unfa) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).

De acordo com a Casa Civil, ainda antes do embarque dos refugiados, os órgãos envolvidos no processo, as autoridades locais e a coordenação dos abrigos definem estratégias para garantir o atendimento de saúde aos refugiados, a matrícula das crianças em escolas nas cidades, a garantia de um reforço para o ensino da Língua Portuguesa e cursos profissionalizantes.

(Com Bem Paraná)