CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU ENFRENTE TEMPORAL COM VENTOS DE 66,2 KM/H

Chuva forte caiu em apenas 45 minutos e causou destelhamentos, alagamentos e quedas de árvores. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros ainda atuam nos atendimentos

Moradores de Foz do Iguaçu, na região Oeste do Paraná, se assustaram com a intensidade dos ventos que atingiram o município na tarde desta terça-feira (19) . De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), as rajadas chegaram até 66,2 km/h, acompanhadas com 16,6 milímetros de chuva que caíram em 45 minutos.

Estragos por causa da chuva

A Defesa Civil do Paraná emitiu uma nota informando que a tempestade causou estragos no município. De acordo com o texto, 13 residências e 5 carros foram atingidos por quedas de árvores. Além disso, houve destelhamento de casas e pontos de alagamento. As equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros atuam no atendimento e, por isso, os dados ainda não foram fechados.

Na segunda-feira (18), Foz já havia registrado danos por conta da chuva. Houve cinco destelhamentos e 250 casas alagadas, mas sem desalojados ou desabrigados.

Em Paranaguá, também nesta terça-feira (19), ventos de 45 km/h foram registrados. Houve destelhamento de 15 casas e uma igreja, além de quedas de árvores. Duas pessoas ficaram levemente feridas.

(Com Gazeta do Povo)