CIDA RECEBE CÔNSULES DE 32 PAÍSES E DESTACA PARCERIAS DO PARANÁ

A governadora Cida Borghetti recebeu nesta quarta-feira (21), no Palácio Iguaçu, integrantes do Corpo Consular de Curitiba. Ela destacou a parceria e a contribuição dos cônsules, que resultam em intercâmbios culturais e comerciais, projetos entre universidades e incrementação dos negócios no Estado.

O Corpo Consular reúne representantes de 45 países. Trinta e dois cônsules participaram do encontro. O presidente do Sistema Fecomércio e representante da República Tcheca, Darci Piana, integrou o grupo. A governadora recebeu diploma e medalha do Corpo Consular, em reconhecimento às boas ações do Governo do Estado na área internacional.

Ela disse que atua para estreitar cada vez mais a relação do Paraná com outros países. “Ressalto o trabalho relevante que cada cônsul tem feito, todo o contato com as embaixadas, buscando estreitar os laços de amizade e intercâmbios em diversas áreas, sempre com enfoque no constante aperfeiçoamento e na troca de experiências”, disse Cida.

O fortalecimento das relações, afirmou, resultam em investimentos para o Paraná, além de programas, intercâmbios e parcerias com as universidades estaduais. Cida também destacou o novo cenário da política no país. “Vivemos um novo momento político e tenho certeza que a contribuição de todos é fundamental, inclusive dos cônsules, trazendo a experiência de outros países, para que o Brasil possa crescer, com foco na redução das desigualdades sociais, com emprego, renda e, principalmente, educação”, afirmou a governadora.

Laços de Amizade

O cônsul da República Dominicana e da Albânia e presidente do Corpo Consular, Thomas Amaral Neves, destacou a boa relação com o Governo do Estado. “A relação com a governadora Cida Borghetti tem sido excelente, ao longo de toda a sua carreira política”, disse. Ele reafirmou a parceria com o Estado. “O Corpo Consular está à disposição para incrementar os negócios do Paraná com os países que representamos, fomentar a exportação, além de ampliar o intercâmbio cultural, comercial e entre as universidades”, afirmou.

Presenças

Participaram do encontro com a governadora, os cônsules honorários da República Dominicana e da Albânia, Thomas Amaral Neves; da República Tcheca, Darci Piana; da Alemanha, Andreas Fritz Helmut Hoffrichter; da Argentina, Pedro Ezequiel Marotta; da Áustria, Tercio Gritsch; da República Popular do Bangladesh, Marcelo Grendel Guimarães; do Chile, Luiz Celso Branco; do Reino da Espanha, Blanca Hernando Barco; da França, Nadir Bosch; das Filipinas, Kiyoshi Ishitani; da República Helênica, Constantino Comninos; da Guatemala, Norberto Franchi Feliciano De Castilho; do Reino dos Países Baixos, Robert Willem Ruijter; da Hungria, Marco Aurélio Schetino de Lima; da Hungria, Marco Aurélio Schetino de Lima; do Reino do Marrocos, Ardisson Naim Akel.

Também participam o cônsul-geral da Itália, Raffaele Festa; o cônsul-geral do Japão, Hjime Kimura; cônsul-geral do Paraguai, Carlos José Fleitas Rodriguez; cônsul Honorário do Peru, Luis Enrique Sossella Costa Lima; o vice-cônsul de Portugal, Rogério Dos Santos Vieira; o cônsul Honorário do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Adam Paul Patterson; Cônsul Honorário da Romênia, Orcival Henning; o cônsul honorário da Federação Russa, Acef Said; o cônsul-geral do Senegal, Ozeil Moura Dos Santos; cônsul honorário da Sérvia, Edson José Ramon; da República Árabe da Síria, Gourg Abdullah; da Confederação Suíça, Manuela Esther Merki, e da Turquia, Luiz Alberto Honczaryk Lenz Cesar.

(Com AEN)