CIDA, RATINHO E NELTON: QUEM SERÃO OS VICES

Em convenção estadual ontem, o PP confirmou o nome da governadora Cida Borghetti à reeleição ao governo do Paraná. Ela já recebeu o apoio oficial de nove partidos. A governadora destacou o grande apoio para a sua campanha à reeleição: “Minha expectativa é de vitória. Construímos a maior aliança possível e que vai dar a oportunidade de caminharmos juntos firmes e fortes, cada vez mais poder ter orgulho de fazer um Paraná exemplo para todo o Brasil”, disse Cida. Até o momento, são nove partidos na aliança política em torno de Cida: PP, PSDB. PTB, DEM, PSB, Pros, PMB, PMN e PTC.

Para a governadora, o apoio é resultado da gestão com “rapidez, agilidade e transparência”. “Temos o gabinete de portas, uma gestão eficiente para atender a todos e todas as 399 cidades”, concluiu.

Contudo, a definição do vice ficou para este domingo.

Situação semelhante vive o deputado estadual Ratinho Jr. (PSD), que, embora tenha sido o primeiro a anunciar a candidatura, também continua na “fumaça branca”. Rodeado de representantes do G7 e com apoio de oito siglas (PSD, PSC, PV, PR, Avante, PHS, PRB e PPS), Ratinho deixou para a última hora a definição da chapa.

Em meio aos contratempos da semana, com a desistência de Osmar Dias, o PDT decidiu disputar as eleições e anunciou Nelton Friedrich ao governo. O ex-deputado vinha coordenando o plano de governo de Osmar. O partido também deixou para este domingo a definição do vice, mas, sem muito apoio, deve ir de chapa pura.

O PT vai de Dr. Rosinha ao governo, mas também não confirmou o vice ainda à espera do MDB, que faz convenção neste domingo (5) e, a princípio, anunciará o deputado federal João Arruda ao governo do Estado.

As únicas chapas já definidas são do Psol, que oficializou o nome do professor Luiz Romero Piva e da assistente social Fernanda Camargo à disputa de governador e vice-governadora do Paraná, e a do Rede/PPL/SD, com o professor Jorge Bernardi a governador e o advogado Juliano Murbach a vice.

No último dia das definições, no Paraná algumas chapas ainda estão em aberto e partidos indefinidos. Confira quem já está com quem:

Governadora: Cida Borghetti

Vice: ?

Senado: Alex Canziani e Beto Richa

Partidos: PP PSB PMN PROS PMB DEM PTB PTC PSDB

Governador: Ratinho Jr.

Vice: ?

Senado: Renan da Mata

Partidos: PSD PSC PV PR Avante PHS PRB PPS

Governador: Jorge Bernardi

Vice: Juliano Murbach

Senado: Flávio Arns e Luiz Adão Marques

Partidos: Rede DC PPL

Governador: Professor Piva

Vice: Fernanda Camargo

Senado: Rodrigo Tomazini e Jacqueline Parmigiani

Partidos: PSOL PCB

Governador: Dr. Zequinha

Vice: ?

Senado: Marli Gonçalves Costa

Partido: PCdoB

Governador: Geonísio Marinho

Vice: Paulo Nori

Senado: Rodrigo Reis e José Maria Boni

Partido: PRTB

Governador: Ivan Bernardo

Vice: Carminha Moreira

Senado: ?

Partido: PSTU

Governador: João Arruda

Vice: ?

Senado: Roberto Requião

Partido: MDB

Partidos sem coligação a governador:

PSL – Delegado Francischini ao Senado

PODE – Professor Oriovisto ao Senado

Novo – Não lançará nem apoiará candidatos nas eleições majoritárias.

(Com O Paraná)