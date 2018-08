CIDA LARGA BEM NA FRENTE DOS RIVAIS EM DINHEIRO ARRECADADO PARA A CAMPANHA

A governadora e candidata à reeleição já amealhou valores que ultrapassam a soma dos recursos iniciais de Ratinho Junior (PSD), João Arruda (MDB) e Jorge Bernardi (Rede)

A governadora do Paraná e candidata à reeleição, Cida Borghetti (PP), é a que, até agora, mais arrecadou recursos para gastos de campanha ao Palácio Iguaçu. Até a tarde de segunda-feira (27), as receitas da candidata do PP correspondiam a mais de R$ 4,9 milhões, segundo o portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O volume financeiro arregimentado por Cida é bem maior do os quase R$ 3,1 milhões que declaram, juntos, outros três candidatos: Ratinho Junior (PSD), João Arruda (MDB) e Jorge Bernardi (Rede). Os outros postulantes ainda não prestaram informações ao TSE.

Os R$ 4,9 milhões arrecadados pela campanha de Cida dizem respeito a dois repasses – um de R$ 373 mil e outro de R$ 4,5 milhões – feitos pelo diretório nacional do PP, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado Fundo Eleitoral. Os recursos correspondem a mais da metade dos R$ 9,1 milhões, que o teto de gastos estipulado pelo TSE no primeiro turno das eleições. Na prestação de constas de Cida, ainda não consta nenhuma despesa.

Ratinho Junior e João Arruda arrecadaram praticamente o mesmo volume de recursos até agora: R$ 1,5 milhão, cada. No caso de Ratinho, R$ 1 milhão é proveniente do Fundo Eleitoral. Outros R$ 500 mil foram depositados na conta da campanha pelo próprio candidato. Entre as doações, está uma de R$ 33 mil, feita pelo empresário Faissal Assad Raad. Até agora, as despesas de Ratinho estão na casa dos R$ 103,9 mil.

No caso de João Arruda, R$ 1,5 milhão vieram do Fundo Especial do diretório nacional do partido. Além disso, há um depósito de R$ 50 mil, feito pela direção estadual do MDB, com dinheiro do Fundo Partidário. O candidato ainda não teve gastos registrados no TSE.

Outro candidato que já informou receita é Jorge Bernardi. A campanha dispõe de R$ 10 mil, que fora depositados pelo próprio candidato. Os demais postulantes ao Palácio Iguaçu ainda não informaram suas respectivas movimentações financeiras ao TSE.

Os dados sobre recursos financeiros para financiamento de campanha devem ser informados ao TSE no máximo até 72 horas após o recebimento do dinheiro. Toda a movimentação financeira ocorre a partir de um CNPJ aberto pelo candidato, com uma conta bancária vinculada a este.

Para acompanhar

Para acompanhar a movimentação financeira de cada candidato e para saber quem doou para cada campanha, o eleitor pode acessar o portal do TSE para divulgação de candidaturas e contas eleitorais. Uma vez no site, é preciso selecionar a região e o estado em que se quer pesquisar. Por fim, deve-se escolher o cargo público e o candidato. Para saber quem são os doadores, é preciso clicar em “Receitas” da página do candidato escolhido.

(Com Gazeta do Povo)