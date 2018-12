GOVERNADORA DETERMINA AGILIDADE NO APOIO ÀS FAMÍLIAS AFETADAS PELO TEMPORAL

A governadora Cida Borghetti esteve neste sábado (1) em Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba. O município foi atingido por um forte temporal no início da tarde desta sexta-feira (30). No local, Cida determinou agilidade das equipes do governo no atendimento às mais de 2.500 pessoas afetadas. A cidade vizinha, Rio Branco do Sul, também foi atingida.

“A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão à disposição para auxiliar rapidamente as famílias e reduzir os impactos causados pelas chuvas”, disse a governadora. “Além disso, equipes da Secretária de Estado da Saúde também estão dando ao município todo suporte necessário”, acrescentou.

Na tarde deste sábado, a Defesa Civil enviou 3 mil telhas e lonas para cobrir as casas. O órgão orienta que as pessoas prejudicadas busquem por informações e apoio junto às equipes do Estado e do município. “Foi uma catástrofe muito forte e eu agradeço muito esse auxílio do Governo do Estado, que é muito importante nessa hora de grande dificuldade”, disse o prefeito de Itaperuçu, Helio Vieira Guimarães.

Danos

De acordo com a Defesa Civil, as chuvas e ventos destelharam 500 residências (200 totalmente e 300 de forma parcial). Há 32 famílias desabrigadas e duas mortes foram confirmadas. A governadora foi ao velório de uma das vítimas.

A moradora Rosemary Valente dos Santos França teve a residência parcialmente destruída pelo temporal. “Eu estava com meus três filhos quando de repente tudo escureceu. Chegou um vendaval e carregou o telhado e os vidros da minha casa. Fiquei desesperada. Aqui está tudo molhado e destruído, mas graças a Deus estamos com vida”, disse. A família já foi atendida pelas equipes e conseguiu colchões secos.

Os ventos também afetaram duas escolas, um posto de saúde, estabelecimento comerciais e um hospital de Itaperuçu. Os pacientes foram remanejados para hospitais nos municípios de Rio Branco do Sul e Almirante Tamandaré.

Em Rio Branco do Sul, onde a situação é menos grave, 100 casas foram afetadas.

Energia e água

A Copel informou que 50% da energia já foi restabelecida na região. Até a noite deste sábado cerca de 5 mil unidades consumidoras em Itaperuçu permaneciam sem eletricidade. A Sanepar também atua para regularizar o abastecimento de água. Foram enviados cinco caminhões-pipa à região.

Tanto a água quanto a energia deve ser regularizadas integralmente no domingo (2), segundo as duas companhias.

De acordo com o Simepar, nesta noite há chances de chuvas localizadas e fracas nas regiões afetadas. Nesse domingo (2), chuvas fracas também podem ocorrer.

(Com AEN)