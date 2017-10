Cida destaca ações em prol da criança e do adolescente

A vice-governadora Cida Borghetti fez um panorama das ações desenvolvidas pelo Governo do Estado para crianças e adolescentes na manhã desta sexta-feira (06), durante lançamento da campanha “Zero Violência, 100% Ternura” na Pastoral da Criança, em Curitiba.

De acordo com a vice-governadora, garantir os direitos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e políticas públicas de qualidade é uma das prioridades desta gestão.

“Estamos entre os melhores estados para viver a infância e a adolescência. Temos dados concretos na redução do trabalho infantil e da mortalidade infantil e materna. Os programas Mãe Paranaense e Família Paranaense são referências no país no cuidado e atenção”, destacou a vice-governadora.

O Estado foi o primeiro a elaborar o Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente, lançado em 2013 pelo governador Beto Richa. O plano tem orientado todo o trabalho desenvolvido para garantir a qualidade de vida das crianças e adolescentes do Paraná até 2023.

No início deste ano a Capacitação de Multiplicadores do Programa Criança Feliz da Região Sul reuniu profissionais das áreas de assistência social, pedagogia e psicologia do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul que tiveram orientações teóricas e atividades práticas, com foco no atendimento a crianças carentes de zero a três anos e a seus familiares.

“Estamos orgulhosos em proteger e garantir os direitos de crianças e adolescentes. A criança que recebe atendimento nos primeiros anos de vida vai se tornar um adulto bem-sucedido em todas as áreas. Receber nos primeiros meses de vida amor, ternura, carinho e atenção é extremamente importante”, ressaltou a vice-governadora, que participou ativamente da elaboração do Marco Legal da Primeira Infância, considera uma das leis mais avançadas do mundo na atenção às crianças.

A vice-governadora destacou também as campanhas de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e o combate a discriminação racial dentro das escolas.

Na cerimônia de lançamento, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou a liberação de R$ 1,5 milhão, por meio de convênios, para a compra de 1.188 balanças e 1.800 estadiômetros, equipamentos usados, respectivamente, para pesar e medir crianças. “Estes equipamentos permitirão que tenhamos mais precisão no acompanhamento da evolução dessas crianças identificando as que estão subnutridas ou com sobrepeso”, afirmou o ministro.

CAMPANHA – A campanha “Zero Violência, 100% Ternura” é uma aliança interinstitucional, em parceria com a Caritas América Latina e Caribe e a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica (ALER).

A campanha que já foi lançada no Equador, Venezuela e El Salvador, terá duração de três anos e procura sensibilizar famílias, escolas, igrejas e sociedade.

A iniciativa pretende promover também a eliminação de outras formas de violência contra crianças, incluindo o trabalho infantil forçado, abuso sexual e castigo físico e humilhante na família.

PASTORAL – A Pastoral da Criança é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que atende gestantes e crianças com até seis anos de idade, orientando periodicamente esse público no desenvolvimento de cada etapa e na prevenção, manutenção e promoção da saúde. Está presente em 30.041 comunidades de 3.541 municípios e acompanha 960.862 crianças menores de seis anos pobres no Brasil por meio de 90 mil líderes.

PRESENÇAS – Estiveram presentes no evento os deputados estaduais, Maria Victória e Rubens Recalcatti, o procurador-geral de Justiça, Olympio de Sá Sotto Maior Neto e demais lideranças.

Com AEN