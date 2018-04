CIDA BORGHETTI VAI REFORÇAR A PRESENÇA DO GOVERNO NO INTERIOR

Governadora do Paraná cumpriu agenda em na Expolondrina, onde recebeu prefeitos, deu posse à nova secretária da Educação e fez entrega de viaturas para a PM. Cida afirma que a medida aproxima as pessoas do poder público e contribui para soluções que levam mais qualidade de vida à população.

A governadora Cida Borthetti esteve nesta sexta-feira (13) em Londrina, onde cumpriu agenda na Expolondrina e deu posse para a nova secretária da Educação, professora Lúcia Cortez. “Queremos interiorizar cada vez mais as ações de governo”, destacou Cida. Segundo ela, a medida aproxima as pessoas do poder público e contribui para soluções que permitam levar mais qualidade de vida aos paranaenses em todas as regiões.

A governadora recebeu prefeitos da região. Junto com o chefe interino da Casa Civil e secretário do Desenvolvimento Urbano, Sílvio Barros, ela ouviu as demandas nas áreas de saúde, infraestrutura, segurança pública e educação. Algumas questões já estão com recursos assegurados e outras com processo em andamento nas secretarias de Estado. “O objetivo é agilizar o atendimento”, disse Cida. “Os prefeitos têm prioridades e o governo está de portas abertas para atendê-los. Isso é importante, para ajudar a levar serviços de qualidade aos paranaenses”, afirmou.

O secretário Sílvio Barros explicou que o que puder ser respondido na hora já é encaminhado. “Nos demais casos, vamos analisar e dar um retorno aos prefeitos. A ideia é agilizar e manter o canal aberto. A maioria já está em andamento e a transição nada muda no andamento dos processos”, afirmou.

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, destacou a iniciativa. “O gesto mostra que haverá proximidade do Governo Estadual com as cidades da nossa região. Essa parceria com as prefeituras é importante. Estamos juntos na missão prestar serviços públicos de qualidade”, disse ele.

No encontro, a governadora assinou convênio para pavimentação em Andirá, envolvendo cerca de R$1 milhao. “Vamos asfaltar nosso distrito industrial, que hoje é pura lama”, contou a prefeita Ione Abib. “Com este aporte, nossos industriais e prestadores de serviços não terão mais do que reclamar. Acredito que vamos atrair mais investimentos”, disse ela.

VIATURAS – A governadora também fez entrega de duas viaturas para a Polícia Militar, que se somam a dezenas de outras repassadas à região nos últimos anos. “Essas duas unidades são para atuação na área rural, uma iniciativa da comandante-geral da PM, coronel Audilene Rosa, para atender a pleito da Sociedade Rural”, disse o secretário da Segurança Pública, Júlio Reis. “Já existe policiamento na zona rural e as novas unidades vão fortalecer as ações de segurança”, afirmou.

Elas fazem parte do lote de 1,1 mil viaturas adquiridas pelo Governo do Estado no ano passado. Segundo Júlio Reis, há ainda mais 390 viaturas para serem entregues nos próximos meses, além de um helicóptero para a Polícia Civil, que está sendo locado.

PRESENÇAS – Participaram da reunião com os secretários da Segurança Pública, Júlio Reis; da Saúde, Antônio Carlos Figueiredo Nardi; do Meio Ambiente, Antonio Bonetti; do Cerimonial e Relações Internacionais, Ezequias Moreira; o secretário interino da Agricultura, Otamir Martins; o presidente da Cohapar, Abelardo Lupion; o presidente do BRDE, Orlando Pessuti; o presidente da Fomento Paraná, Vilson Ribeiro de Andrade, e o diretor de mercado da instituição, Luiz Renato Hauly; a comandante-geral da Polícia Militar, Audilene Rosa; o ex secretário da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, o líder do governo na Assembleia Legislativa, Pedro Lupions deputados federais Alex Canziani e Osmar Serraglio, os deputados estaduais Thiago Amaral e Alexandre Curi, o presidente da Associação Rural do Paraná, Afrânio Brandão.



Expolondrina recebe 500 mil pessoas e movimenta R$ 500 milhões

Um dos maiores eventos do agronegócio brasileiro, a Expolondrina começou no dia 5 e vai até o dia 15 de abril no Parque de Exposições Governador Ney Braga. Neste ano, o tema é “Paixão em Pensar à Frente. O agro nos move”. A governadora Cida Borghetti visitou os estandes, conversou com expositores e produtores. Ela destacou a importância do evento, que neste ano deve receber 500 mil pessoas e movimentar mais de R$ 500 milhões em negócios. “O evento é um símbolo de Londrina e bem representa a pujança e a riqueza desta região”, disse Cida.

A realização é da Sociedade Rural do Paraná. “Sempre tivemos o apoio do Governo do Estado, por meio da Copel, Sanepar, Fomento Paraná, Iapar”, disse o presidente da entidade, Afrânio Brandão. Ele afirmou que o evento apresenta novas tecnologias para o agricultor, com a intenção de contribuir para o aumento da produtividade no campo, com a mesma área plantada, evitando devastação e agressão ao meio ambiente.

(Com AEN)